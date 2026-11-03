Qué dice el boca de urna de las elecciones en Estados Unidos: el voter poll de la agencia Associated Press
Los datos del principal termómetro de las elecciones en Estados Unidos exponen un electorado insatisfecho. Cómo afecta la inflación y la guerra en Irán.
En medio de las elecciones en Estados Unidos, los primeros datos del Voter Poll elaborado por la agencia The Associated Press (AP) arrojan un panorama complejo para el oficialismo republicano, marcado por el enojo, la desaprobación hacia la figura de Donald Trump y el agobio por la situación económica del país.
El peso de la inflación y el impacto en el costo de vida
El relevamiento, que combina consultas preelectorales con el boca de urna presencial, revela que el electorado estadounidense está "profundamente descontento" con el rumbo de la nación. Alrededor de tres cuartas partes (75%) de los votantes afirman sentirse “enojados” o “insatisfechos” con la trayectoria de Estados Unidos.
Este malestar tiene un claro componente financiero. Cerca de 8 de cada 10 votantes aseguraron que la inflación ha provocado dificultades financieras “graves” o “moderadas” en sus hogares. En detalle, un 80% de los consultados se mostró "muy" o "algo" preocupado por el aumento de precios en rubros esenciales como la gasolina, los alimentos, los servicios públicos y la atención médica.
Al indagar sobre las responsabilidades, los votantes apuestan al castigo político:
- Aproximadamente 6 de cada 10 encuestados consideran que los precios inusualmente elevados se deben “más a las políticas de Trump” que a “factores ajenos a su control”.
- Cerca de dos tercios afirman que las decisiones y las políticas arancelarias de Trump han perjudicado y empeorado la situación económica nacional.
La imagen de Donald Trump y la guerra en Irán
El desgaste de la figura presidencial es evidente en los números de AP. Aproximadamente 6 de cada 10 encuestados desaprueban la gestión presidencial de Donald Trump, y una mayoría señala que el mandatario "prioriza sus intereses personales por encima de los intereses del país". Además, cerca del 70% de los votantes demanda que el Congreso ejerza "un mayor control y contrapeso sobre la presidencia".
A la situación económica interna se le suma el malestar generado por la guerra con Irán. Esta escalada bélica ha tenido un impacto colateral directo en el bolsillo de los votantes, disparando los costos energéticos. Según el análisis de la jornada, los precios de la gasolina aumentaron casi un tercio desde el inicio del conflicto, mientras que el valor del diésel —combustible clave para la industria, el campo y el transporte de mercaderías— casi se ha duplicado.
Principales preocupaciones al momento de votar
Al ser consultados sobre los temas que motivaron su voto al Congreso, la economía y la corrupción gubernamental lideraron ampliamente las respuestas. Cerca de 4 de cada 10 votantes consideran que la economía es el tema "más importante", seguido por unos 3 de cada 10 que apuntan al "estado de la democracia".
En contraste, áreas que históricamente dominaban la agenda partidaria quedaron muy relegadas. Sólo cerca de 1 de cada 10 votantes opinó que la inmigración o la atención sanitaria eran la cuestión principal, mientras que un porcentaje ínfimo mencionó la política exterior o la delincuencia como determinantes para su sufragio.
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