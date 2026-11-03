Qué dice el boca de urna de las elecciones en Estados Unidos: el voter poll de la agencia Associated Press

A la situación económica interna se le suma el malestar generado por la guerra con Irán. Esta escalada bélica ha tenido un impacto colateral directo en el bolsillo de los votantes, disparando los costos energéticos. Según el análisis de la jornada, los precios de la gasolina aumentaron casi un tercio desde el inicio del conflicto, mientras que el valor del diésel —combustible clave para la industria, el campo y el transporte de mercaderías— casi se ha duplicado.

Principales preocupaciones al momento de votar

Al ser consultados sobre los temas que motivaron su voto al Congreso, la economía y la corrupción gubernamental lideraron ampliamente las respuestas. Cerca de 4 de cada 10 votantes consideran que la economía es el tema "más importante", seguido por unos 3 de cada 10 que apuntan al "estado de la democracia".

En contraste, áreas que históricamente dominaban la agenda partidaria quedaron muy relegadas. Sólo cerca de 1 de cada 10 votantes opinó que la inmigración o la atención sanitaria eran la cuestión principal, mientras que un porcentaje ínfimo mencionó la política exterior o la delincuencia como determinantes para su sufragio.