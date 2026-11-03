Elecciones en EEUU: Donald Trump le metió motosierra a su relación militar con Israel

“Es un argumento desafortunado porque cuando decís: ‘¿Por qué no les damos a todos 4 mil millones de dólares…?’ Israel es nuestro principal objetivo: les damos más que a nadie, y ya no lo necesitan”, señaló. No obstante, advirtió que, si el gobierno israelí necesitaba el dinero, continuaría con la ayuda, aunque no aclaró los términos ni las condiciones.