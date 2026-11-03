Elecciones en EEUU: Donald Trump le metió motosierra a su relación militar con Israel
El presidente de los Estados Unidos anunció fuertes recortes a la ayuda militar que presta a su socio en Medio Oriente, argumentando que los israelíes “no la necesitan”.
En medio de las elecciones legislativas de medio término, Donald Trump hizo un importante anuncio referido a las políticas que lleva adelante con Israel y sobre el cual Benjamin Netanyahu, su principal socio político -junto a Javier Milei-, ya había anticipado algo.
En concreto, el presidente de los Estados Unidos dijo este martes que su país recortará US$4.000 millones en ayuda al gobierno israelí a finales de año porque "no la necesitan", argumentó; aunque también sugirió que esa ayuda era un poderoso argumento político para sus adversarios demócratas.
“Es un argumento desafortunado porque cuando decís: ‘¿Por qué no les damos a todos 4 mil millones de dólares…?’ Israel es nuestro principal objetivo: les damos más que a nadie, y ya no lo necesitan”, señaló. No obstante, advirtió que, si el gobierno israelí necesitaba el dinero, continuaría con la ayuda, aunque no aclaró los términos ni las condiciones.
En qué consiste la ayuda militar de EEUU a Israel
Desde 2018 rige el memorando de entendimiento mediante el cual Estados Unidos proporciona anualmente ayuda militar a Israel por US$3.800 millones, y con ese dinero, los israelíes adquieren armamento estadounidense; es decir, que retorna a los fabricantes de armas de los Estados Unidos.
En marzo del año pasado, la administración Trump también autorizaba un paquete de ayuda militar a Irael por US$4.000 millones, tras el fracaso del segundo alto el fuego en Gaza, y fue recién en mayo de este año que ambos gobiernos se sentaron a conversar sobre un nuevo acuerdo que sustituyera aquel memorando de entendimiento.
No obstante, vale aclarar que tras las elecciones en su país, Benjamin Netanyahu declaró que se acercaba el fin de esa ayuda estadounidense. "Si creen que vamos a seguir recibiendo lo que conseguí en dos ocasiones, decenas de miles de millones de dólares en ayuda estadounidense para el presupuesto de defensa, acostúmbrense a la realidad de que no será así", afirmó.
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