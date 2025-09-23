Comunicado de la OTAN por intrusiones rusas a su espacio aéreo: "Acciones imprudentes"

misiles antiaéreos OTAN.jpg

Tres aviones de combate rusos (MIG-31) entraron el viernes en el espacio aéreo de Estonia y permanecieron allí durante 12 minutos, lo que provocó las protestas de la OTAN y la Unión Europea contra una nueva "provocación" rusa. Moscú por su parte negó cualquier violación.

Esta incursión se produce después de que Polonia, también miembro de la OTAN, informara a principios de septiembre de que drones rusos habían violado repetidamente su espacio aéreo durante un ataque contra Ucrania. Varsovia condenó lo que calificó de "agresión".

misiles antiaéreos OTAN.jpg

En tanto Dinamarca denunció este martes la presencia de drones en el aeropuerto de Copenhague que obligaron a cerrar la infraestructura.

Los aliados cerraron su comunicado insistiendo en el compromiso conjunto con el artículo 5 de la OTAN, la cláusula de defensa mutua, apuntando que responderán "de la manera, en el momento y en el ámbito" que consideren a las provocaciones rusas.