Comunicado de la OTAN por intrusiones rusas a su espacio aéreo: "Acciones imprudentes"
La OTAN denunció que Rusia, con drones y aviones caza MIG-31, violó en las últimas dos semanas los espacios aéreos de Estonia, Polonia y Dinamarca.
La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) urgió este martes a Rusia a detener la "escalada" de violaciones del espacio aéreo en su flanco oriental, después de que la alianza mantuviera conversaciones urgentes sobre la intrusión de cazas de combate sobre Estonia.
"Rusia es plenamente responsable de estas acciones, que suponen una escalada, entrañan un riesgo de error de cálculo y ponen vidas en peligro. Deben terminar", afirmaron los 32 miembros de la alianza militar en un contundente comunicado.
La OTAN subió así el tono después de tres incursiones de drones y aviones de combate rusos en su espacio aéreo en menos de dos semanas.
Los 32 países de la alianza militar advirtieron que "Rusia no debe tener ninguna duda: la OTAN y los aliados emplearán, de conformidad con el derecho internacional, todos los instrumentos militares y no militares necesarios para defendernos y disuadir todas las amenazas procedentes de cualquier dirección", añadieron tras una reunión a nivel de embajadores del Consejo del Atlántico Norte, la mayor instancia política de la Alianza.
Tres aviones de combate rusos (MIG-31) entraron el viernes en el espacio aéreo de Estonia y permanecieron allí durante 12 minutos, lo que provocó las protestas de la OTAN y la Unión Europea contra una nueva "provocación" rusa. Moscú por su parte negó cualquier violación.
Esta incursión se produce después de que Polonia, también miembro de la OTAN, informara a principios de septiembre de que drones rusos habían violado repetidamente su espacio aéreo durante un ataque contra Ucrania. Varsovia condenó lo que calificó de "agresión".
En tanto Dinamarca denunció este martes la presencia de drones en el aeropuerto de Copenhague que obligaron a cerrar la infraestructura.
Los aliados cerraron su comunicado insistiendo en el compromiso conjunto con el artículo 5 de la OTAN, la cláusula de defensa mutua, apuntando que responderán "de la manera, en el momento y en el ámbito" que consideren a las provocaciones rusas.
