Desmontan una red de espionaje en Nueva York mientras se hace la Asamblea de la ONU

"No se puede subestimar lo que este sistema es capaz de hacer", advirtió Matt McCool, agente especial a cargo de la oficina del Servicio Secreto en Nueva York. "Puede desconectar torres de telefonía móvil, por lo que la gente ya no puede comunicarse, ¿verdad? Uno no puede enviar mensajes de texto, no puede usar su celular. Y si combinan eso con algún otro evento asociado con la Asamblea General de Naciones Unidas, ya saben, usen su imaginación, podría ser catastrófico para la ciudad".

Pese a la magnitud de lo encontrado, las autoridades aclararon que no hay pruebas de un plan específico para interrumpir la Asamblea General ni indicios actuales de amenazas concretas contra Nueva York.

