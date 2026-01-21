El ciclón Harry causó destrozos e inundaciones en su paso por Italia, España, Francia y Malta
La tormenta arrasó las costas de Sicilia, Córcega y Cataluña con vientos de hasta 120 kilómetros por hora. Hay miles de personas evacuadas por seguridad.
Miles de personas tuvieron que ser evacuadas en las últimas horas debido al paso implacable del ciclón Harry, una tormenta con vientos de hasta 120 kilómetros por hora que afectó a todos los países del Mar Mediterráneo, entre ellos, España, Francia, Malta e Italia.
Con el paso de las horas empezaron a aparecer en redes sociales videos espeluznantes de la avanzada del mar sobre las costas de Calabria, Sicilia y Cerdeña, en Italia, o de Barcelona, en España. También se registraron destrozos en el diminuto estado insular de Malta y en la isla de Córcega, que pertenece a Francia.
En Italia, la primera ministro Giorgia Meloni, aseguró que sigue con atención esta “excepcional ola de temporal” mientras el Departamento de Protección Civil se abocó a las tareas de evacuación de decenas de familias en momentos en que están suspendidos los servicios básicos, y las vías de transporte público, como el tren o las rutas.
Una de las regiones de Italia más golpeadas por el ciclón Harry fue Sicilia, donde evacuaron a 200 personas. El alcalde de Catania, Enrico Trantino, anticipó que pedirá que se declare el estado de calamidad natural y que los daños materiales podrían estar en el orden de los millones de euros, aunque aún es muy pronto para saberlo, informó EFE.
En Catanzaro, la capital de la región de Calabria, el barrio costero de Lido quedó invadido por el mar y cuando el viento y las lluvias amainaron la arena y las piletas de agua todavía persistían.
En la isla de Cerdeña las autoridades monitorean la subida de los ríos y al norte, en la de Córcega, Francia vigila la evolución del escenario post lluvias y crecidas porque las trombas de agua desbordaron los ríos, con lo que parte del territorio quedó inundado tras la caída de más de 200 milímetros en un solo día, informó el sitio EuroNews.
Otro tanto ocurre en las Islas Eolias, de Italia, que están sobre el Mar Tirreno y quedaron a la buena de Harry.
En la costa de Cataluña, sudeste de España, las tormentas y vientos provocaron el desborde de ríos como el Onyar, que en su paso por Girona provocó una muerte a causa del temporal, informó el sitio 20 Minutos.
De hecho, mientras la Generalitat de Cataluña suspendió las clases y cerró 12 Centros de Atención Primaria, el resto de España pasó a estar en alerta, hasta en Cantabria, al norte de la península Ibérica.
En Portugal se declaró la alerta por otro temporal llegado desde el Atlántico, la tormenta Ingrid, que llegaría en breve.
En Malta, los vecinos registraron durante todo el martes el efecto de las lluvias en localidades costeras como Marsascala, Sliema y Birebbua, que quedaron revolucionadas, como se vio en los videos del episodio.
Los efectos del ciclón Harry se manifestaron en otros puntos del sur de Europa en forma de lluvias inusualmente fuertes, como fue el caso de Atenas, la capial de Grecia, donde esta semana llegó a nevar.
Las autoridades de Grecia declararon el estado de alerta para las regiones de Ática (a la cual pertenece Atenas), el Peloponeso, Grecia Central, Macedonia Occidental, Tesalia y las islas del Egeo norte.
