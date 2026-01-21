El ciclón Harry causó destrozos e inundaciones en su paso por Italia, España, Francia y Malta

ciclon harry mediterraneo

En Catanzaro, la capital de la región de Calabria, el barrio costero de Lido quedó invadido por el mar y cuando el viento y las lluvias amainaron la arena y las piletas de agua todavía persistían.

En la isla de Cerdeña las autoridades monitorean la subida de los ríos y al norte, en la de Córcega, Francia vigila la evolución del escenario post lluvias y crecidas porque las trombas de agua desbordaron los ríos, con lo que parte del territorio quedó inundado tras la caída de más de 200 milímetros en un solo día, informó el sitio EuroNews.

Otro tanto ocurre en las Islas Eolias, de Italia, que están sobre el Mar Tirreno y quedaron a la buena de Harry.

En la costa de Cataluña, sudeste de España, las tormentas y vientos provocaron el desborde de ríos como el Onyar, que en su paso por Girona provocó una muerte a causa del temporal, informó el sitio 20 Minutos.

De hecho, mientras la Generalitat de Cataluña suspendió las clases y cerró 12 Centros de Atención Primaria, el resto de España pasó a estar en alerta, hasta en Cantabria, al norte de la península Ibérica.

En Portugal se declaró la alerta por otro temporal llegado desde el Atlántico, la tormenta Ingrid, que llegaría en breve.

En Malta, los vecinos registraron durante todo el martes el efecto de las lluvias en localidades costeras como Marsascala, Sliema y Birebbua, que quedaron revolucionadas, como se vio en los videos del episodio.

Los efectos del ciclón Harry se manifestaron en otros puntos del sur de Europa en forma de lluvias inusualmente fuertes, como fue el caso de Atenas, la capial de Grecia, donde esta semana llegó a nevar.

Las autoridades de Grecia declararon el estado de alerta para las regiones de Ática (a la cual pertenece Atenas), el Peloponeso, Grecia Central, Macedonia Occidental, Tesalia y las islas del Egeo norte.