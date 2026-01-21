Venezuela liberó al chofer de la embajada argentina en Caracas

La liberación de Mendoza coincide con otras excarcelaciones recientes en Venezuela, entre ellas la del argentino-israelí Yacoov Harari, de 72 años, quien había sido detenido el 10 de octubre de 2024 y pasó casi dos años en El Rodeo I junto a otros 50 presos políticos liberados. La salida de Mendoza representa un avance parcial dentro de un contexto marcado por la incertidumbre y la atención internacional, mientras que la situación de otros argentinos detenidos sigue siendo motivo de preocupación y seguimiento por parte de las autoridades argentinas. Este episodio refuerza la complejidad de las relaciones entre Buenos Aires y Caracas, con la libertad de Mendoza como un hecho destacado dentro de un panorama diplomático todavía sensible y cargado de tensión.