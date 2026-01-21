Tras desistir del uso de la fuerza, Donald Trump anunció un principio de acuerdo con la OTAN por Groenlandia
El mandatario anunció a través de sus redes sociales que se "estableció un marco" para la negociación, que incluye la posibilidad de anexar el territorio danés.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, encaró su participación en el Foro de Davos, en Suiza, dispuesto a negociar con Dinamarca el traspaso de soberanía de Groenlandia. Tras el anuncio, el mandatario se reunió con el Secretario General de la OTAN, Mark Rutte, y salió de ese encuentro diciendo que había "establecido el marco" para avanzar por la vía diplomática.
Para Donald Trump, "Europa no va en la dirección correcta", según remarcó en su discurso de este miércoles en el Foro de Davos, y no perdió la oportunidad de asegurar que mantiene "un tremendo respeto por el pueblo de Groenlandia y de Dinamarca", aunque "todos los aliados de la OTAN tiene la obligación de defender sus propios territorios".
La reunión con el funcionario de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), entonces, estaba más que indicada.
"Tras una reunión muy productiva con el Secretario General de la OTAN, Mark Rutte, hemos establecido el marco para un futuro acuerdo con respecto a Groenlandia y, de hecho, a toda la región ártica", expresó Donald Trump en su perfil de la red Truth Social.
"Esta solución, si se produce, será grandiosa para los Estados Unidos de América, y para todas las naciones de la OTAN. Basándome en este entendimiento, no impondré aranceles que estaban programados para entrar en vigencia el 1o de febrero", agregó.
Además, el Presidente estadounidense señaló que por estas horas se llevan a cabo "conversaciones complementarias" acerca de la Cúpula Dorada, que es el domo antimisiles que Washington quiere instalar para proteger su territorio de ataques teledirigidos.
El mandatario señaló específicamente que el tema "atañe a Groenlandia", lo que confirma sus dichos de más temprano acerca del "papel vital en la paz mundial y la protección global" que puede jugar esa isla perteneciente a Dinamarca.
Trump y sus funcionarios quedaron en revelar más detalles "conforme avance el diálogo", y confirmó que las negociaciones están en manos del secretario de Estado, Marco Rubio; del vicepresidente, JD Vance; y del enviado especial Steve Witkoff, quienes "reportarán de manera directa" al mandatario, según dijo.
Esta mañana Donald Trump remarcó que "ninguna nación o grupo de naciones está en posición de proporcionarle seguridad a Groenlandia, salvo Estados Unidos, porque somos una gran potencia, eso es lo que la gente no entiende", en referencia a la posibilidad de una tensión militar en el Atlántico Norte.
"Lo vimos en la Segunda Guerra Mundial, cuando Dinamarca cayó ante Alemania después de apenas seis horas de combate y fue totalmente incapaz de defenderse a sí misma o a Groenlandia", sentenció, haciendo uso de sus pasajes favoritos de la historia mundial del siglo XX.
"Estados Unidos sitió la obligación de enviar a nuestras propias fuerzas para proteger al territorio de Groenlandia y lo hicimos. Ellos lo intentaron pero no tenían chances,y Dinamarca lo sabe, luchamos por ellos, por salvar esa tierra que es un pedazo de hielo", sostuvo.
"Después de la guerra, la cual ganamos, le dimos Groenlandia a Dinamarca. Qué estúpidos fuimos al hacerlo. Pero lo hicimos. La devolvimos. ¿Y cuán ingratos son ahora?", espetó antes de pedir que Dinamarca -y la OTAN- le ceda a Estados Unidos "un pedazo de hielo, frío y mal ubicado, que puede desempeñar un papel vital en la paz mundial y la protección global".
