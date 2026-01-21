Tras desistir del uso de la fuerza, Donald Trump anunció un principio de acuerdo con la OTAN por Groenlandia

Además, el Presidente estadounidense señaló que por estas horas se llevan a cabo "conversaciones complementarias" acerca de la Cúpula Dorada, que es el domo antimisiles que Washington quiere instalar para proteger su territorio de ataques teledirigidos.

El mandatario señaló específicamente que el tema "atañe a Groenlandia", lo que confirma sus dichos de más temprano acerca del "papel vital en la paz mundial y la protección global" que puede jugar esa isla perteneciente a Dinamarca.

Trump y sus funcionarios quedaron en revelar más detalles "conforme avance el diálogo", y confirmó que las negociaciones están en manos del secretario de Estado, Marco Rubio; del vicepresidente, JD Vance; y del enviado especial Steve Witkoff, quienes "reportarán de manera directa" al mandatario, según dijo.

Mette Frederiksen Mette Frederiksen, primera ministra de Dinamarca

Esta mañana Donald Trump remarcó que "ninguna nación o grupo de naciones está en posición de proporcionarle seguridad a Groenlandia, salvo Estados Unidos, porque somos una gran potencia, eso es lo que la gente no entiende", en referencia a la posibilidad de una tensión militar en el Atlántico Norte.

"Lo vimos en la Segunda Guerra Mundial, cuando Dinamarca cayó ante Alemania después de apenas seis horas de combate y fue totalmente incapaz de defenderse a sí misma o a Groenlandia", sentenció, haciendo uso de sus pasajes favoritos de la historia mundial del siglo XX.

"Estados Unidos sitió la obligación de enviar a nuestras propias fuerzas para proteger al territorio de Groenlandia y lo hicimos. Ellos lo intentaron pero no tenían chances,y Dinamarca lo sabe, luchamos por ellos, por salvar esa tierra que es un pedazo de hielo", sostuvo.

"Después de la guerra, la cual ganamos, le dimos Groenlandia a Dinamarca. Qué estúpidos fuimos al hacerlo. Pero lo hicimos. La devolvimos. ¿Y cuán ingratos son ahora?", espetó antes de pedir que Dinamarca -y la OTAN- le ceda a Estados Unidos "un pedazo de hielo, frío y mal ubicado, que puede desempeñar un papel vital en la paz mundial y la protección global".