Confirman que los perros obedecen mejor cuando sus dueños están de buen humor

El estudio se dividió en dos sesiones: en la primera se les dio a los humanos unas instrucciones detalladas diseñadas para inducir una emoción neutral.

Luego, entrenaron a su perro en una tarea similar a una carrera de obstáculos, en la que el perro comenzaba sentado cerca de su dueño, rodeaba un cono y luego regresaba junto a él. Si el perro tenía éxito tres veces, el dueño se alejaba del cono y repetía el ejercicio desde la nueva posición.

En la segunda sesión, se les mostró a los dueños un video diseñado para inducir tristeza, felicidad o neutralidad, y tenían que retomar inmediatamente el entrenamiento de su perro en la tarea iniciada en la primera sesión.

Si bien el análisis del comportamiento canino muestra que los perros actúan de manera diferente según las emociones de sus dueños, los investigadores afirman que es improbable que los perros empaticen con nosotros.

De hecho, los perros parecen mantener la distancia cuando sus dueños están tristes y no muestran comportamientos más serviciales o reconfortantes.

"Puede que los perros no sean empáticos, pero su capacidad para percibir y distinguir las emociones humanas sigue siendo muy valiosa", afirmó la dra. Juliane Bräuer, líder del grupo.

Para Bräuer, "nvestigaciones futuras podrían aportar una comprensión más profunda de esta dinámica en relación con muchos aspectos de la relación entre humanos y perros, como por ejemplo, el adiestramiento de perros de asistencia".