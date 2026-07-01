El doloroso momento que atraviesa Candelaria Tinelli por su perra: "No estoy lista"
La hija de Marcelo Tinelli dio detalles del delicado momento que atraviesa su perra Linda, quien deberá volver a ser operada.
Candelaria Tinelli abrió su corazón en las redes sociales al contar el delicado momento que atraviesa junto a Linda, su perra de 14 años. A través de sus historias de Instagram, la influencer reveló que su mascota deberá ingresar nuevamente al quirófano mientras enfrenta un complejo cuadro de salud.
En el video que compartió, donde aparece junto a su compañera de toda la vida, explicó que recibió un duro diagnóstico y que tuvo que tomar una decisión muy difícil.
“Me sugirieron dormirla, se venía el final. Fue un drama. Duelándola en vida, pulsión de muerte”, escribió con profunda emoción.
Luego contó que, pese a ese panorama, decidió apostar por una nueva intervención. “Así que tuve que decidir: con 14 pirulos, mi fuerte enana una vez más entra a quirófano mañana para extraer todo lo que hay de tumor y metástasis”, reveló.
La hija de Marcelo Tinelli también expresó el miedo que siente ante la operación, aunque aseguró que mantiene la esperanza de que todo salga bien. “Tengo pánico y muchos pensamientos contradictorios, pero confío en el universo y en los profesionales, creo que lo último que se pierde es la fe”, manifestó.
Por último, dejó en claro que no está preparada para despedirse de Linda y que siente que su mascota todavía tiene fuerzas para seguir adelante. “No estoy lista y creo que ella tampoco para que se vaya aún de este plano. Siento que ella aún quiere vivir”, concluyó.
Cabe recordar que esta no es la primera vez que Candelaria habla públicamente sobre la salud de Linda. En agosto de 2025 había contado que, tras realizarle una biopsia de vejiga, los veterinarios detectaron un tumor maligno que no podía ser operado.
“Hoy siento que es el día más triste de mi vida. Me enteré luego de una biopsia de la vejiga de mi perra, que tiene un tumor maligno que no se puede operar”, escribió en aquel momento.
En esa misma publicación, la influencer explicó que buscaba apoyo y experiencias de otras personas que hubieran atravesado una situación similar. “No sé por qué lo comparto, quizás necesito consejos, o saber si alguien ya vivió esto y me da algo de esperanza, al menos en el tiempo que le quede de vida”, expresó.
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