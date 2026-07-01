El doloroso momento que atraviesa Candelaria Tinelli por su perra: "No estoy lista"

Por último, dejó en claro que no está preparada para despedirse de Linda y que siente que su mascota todavía tiene fuerzas para seguir adelante. “No estoy lista y creo que ella tampoco para que se vaya aún de este plano. Siento que ella aún quiere vivir”, concluyó.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que Candelaria habla públicamente sobre la salud de Linda. En agosto de 2025 había contado que, tras realizarle una biopsia de vejiga, los veterinarios detectaron un tumor maligno que no podía ser operado.

“Hoy siento que es el día más triste de mi vida. Me enteré luego de una biopsia de la vejiga de mi perra, que tiene un tumor maligno que no se puede operar”, escribió en aquel momento.

En esa misma publicación, la influencer explicó que buscaba apoyo y experiencias de otras personas que hubieran atravesado una situación similar. “No sé por qué lo comparto, quizás necesito consejos, o saber si alguien ya vivió esto y me da algo de esperanza, al menos en el tiempo que le quede de vida”, expresó.