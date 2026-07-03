Quién es Vito Quiles, el activista de derecha español a quien Javier Milei le habría ofrecido asilo político
El activista político español de derecha aseguró públicamente que el Presidente le ofreció resguardo en la embajada argentina en Madrid.
El activista político español de derecha Vito Quiles aseguró públicamente que el Presidente, Javier Milei, le ofreció asilo y resguardo en la embajada argentina en Madrid.
Esta revelación se produjo luego de que la justicia española dictara una orden de búsqueda y captura en su contra tras no presentarse a declarar en múltiples citaciones judiciales.
La medida judicial fue dispuesta por el Juzgado de Instrucción Número 32 de Madrid, a partir de una querella por un presunto delito contra el honor (injurias y calumnias).
Quiles había afirmado falsamente en sus redes sociales que un asesor del Ministerio de Trabajo había estado en prisión y que había sido liberado por la intermediación directa de la exvicepresidenta María Jesús Montero.
Debido a sus reiteradas incomparecencias ante las citaciones obligatorias del juzgado, la jueza ordenó su detención.
Tras pasar a la clandestinidad para evitar ser arrestado, Quiles rompió el silencio en entrevistas con medios de comunicación y redes sociales, en las que afirmó que Milei ya le había manifestado en privado durante un encuentro previo en Miami que, si sufría una situación de gravedad o persecución, acudiera de inmediato a la delegación diplomática argentina.
El activista aseguró que ya estableció comunicaciones con el Gabinete y que el equipo directo de Milei le proporcionó los teléfonos de la embajada en España para coordinar su protección si la situación se agrava.
Quién es Vito Quiles
Vito Quiles es una personalidad de internet, influencer y activista político español de extrema derecha que ganó notoriedad como reportero en medios digitales y redes sociales, siendo calificado frecuentemente por medios de comunicación como un agitador político debido a sus métodos de confrontación y la difusión de noticias falsas.
Comenzó a destacarse durante la pandemia de COVID-19 realizando entrevistas callejeras y trabajando como reportero para EDA TV, un medio de comunicación digital de línea conservadora.
Quiles se desempeñó como jefe de prensa y responsable de comunicación de Se Acabó la Fiesta (SALF), la agrupación de electores liderada por el eurodiputado Alvise Pérez e integró sus listas electorales.
Además trabajó temporalmente como corresponsal en el Congreso de los Diputados de España, espacio del que fue sancionado con la prohibición de entrada tras protagonizar múltiples polémicas e infringir las normativas de la Cámara.
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