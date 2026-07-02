Venezuela: suman 2.595 los fallecidos y 12.400 los heridos

Además, indicó que por los fuertes movimientos telúricos colapsaron 189 edificios en todo el territorio caribeño: cinco en Caracas, uno en Tucacas y 183 en La Guaira. Sobre los edificios caídos en la capital, dijo que además hay 30 “en semáforo rojo”, lo que significa que las familias no podrán regresar a esos hogares.