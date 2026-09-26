Conflicto por Malvinas: el gobierno inglés afirmó que tiene "capacidad para defenderlas"
“Los argentinos carecen de la capacidad para tomar las Islas Malvinas” mientras que “nosotros sí tenemos la capacidad para defenderlas”, afirmó el secretario de Defensa del Reino Unido.
El secretario de Defensa del Reino Unido aseguró este sábado que su país tiene la capacidad de “defender las islas” en caso de que el conflicto por las Malvinas siga escalando, luego de los anuncios realizados por Javier Milei y el reclamo ante la asamblea general de las Naciones Unidas.
En entrevista con el tabloide The Sun, Wes Streeting sostuvo que la Argentina no tiene la capacidad militar de recuperar el archipiélago y aseguró que, en cambio, "Gran Bretaña sí tiene la capacidad de defenderlas".
Aunque en principio descartó que el entredicho avance hacia un nuevo conflicto bélico entre ambos países, adelantó que el Reino Unido podría enviar tropas a las Malvinas en caso de un ataque argentino.
Con respecto al discurso del Presidente argentino ante la ONU, el funcionario señaló que “lo que hemos visto del presidente de la Argentina es lo mismo que oímos de los argentinos año tras año: quejarse por las Malvinas, diciendo que son suyas”.
En ese sentido, Streeting sostuvo que, según su parecer, el “asunto” de la soberanía “se resolvió en 1982, y sigue siendo la voluntad firme de la inmensa mayoría de los habitantes de las Islas Malvinas ser británicos, y nosotros apoyamos a las Malvinas”, subrayó.
“Esto no es 1982”, agregó, señalando que “los argentinos carecen de la capacidad para tomar las Islas Malvinas”, en tanto “nosotros sí tenemos la capacidad para defenderlas” en caso de un nuevo intento de recuperación.
Como se sabe, el recelo entre la Argentina y el Reino Unido comenzó cuando Milei anunció sanciones para las compañías que operaran en las islas sin autorización del Estado nacional, y se potenciaron con su discurso en Nueva York, envalentonado por Donald Trump, quien deslizó que podría cambiar de opinión con respecto a la soberanía, teniendo en cuenta que Estados Unidos siempre apoyó -incluso militarmente- la ocupación inglesa.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario