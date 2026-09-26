Conflicto por Malvinas: el gobierno inglés afirmó que tiene "capacidad para defenderlas"

“Esto no es 1982”, agregó, señalando que “los argentinos carecen de la capacidad para tomar las Islas Malvinas”, en tanto “nosotros sí tenemos la capacidad para defenderlas” en caso de un nuevo intento de recuperación.

Como se sabe, el recelo entre la Argentina y el Reino Unido comenzó cuando Milei anunció sanciones para las compañías que operaran en las islas sin autorización del Estado nacional, y se potenciaron con su discurso en Nueva York, envalentonado por Donald Trump, quien deslizó que podría cambiar de opinión con respecto a la soberanía, teniendo en cuenta que Estados Unidos siempre apoyó -incluso militarmente- la ocupación inglesa.