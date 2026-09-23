"Las Malvinas son argentinas": la réplica del canciller Pablo Quirno a Londres en la ONU
Tras el discurso del primer ministro británico, el jefe de la diplomacia nacional reclamó la reanudación de negociaciones por la soberanía.
Minutos después de que el primer ministro del Reino Unido hiciera mención al archipiélago durante su exposición, el canciller argentino, Pablo Quirno, le contestó formalmente ante la Asamblea General de la ONU para ratificar los legítimos derechos soberanos de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.
La tensión diplomática por la soberanía del Atlántico Sur sumó un nuevo y álgido capítulo en el plenario de las Naciones Unidas.
"Deseo recordar que las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur son parte integrante del territorio nacional argentino y, encontrándose ilegalmente ocupadas por el Reino Unido e Irlanda del Norte, son objeto de una disputa de soberanía reconocida por las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales", sentenció el funcionario nacional en el tramo central de su réplica.
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Durante su exposición, que llegó sobre el cierre de la jornada neoyorkina, Quirno reiteró la plena disposición de la Argentina a retomar las negociaciones bilaterales con eje en una solución pacífica: "Instamos al Reino Unido a cumplir con sus obligaciones en materia de descolonización, y a cesar de inmediato sus incumplimientos de derecho internacional", al tiempo que exigió a la administración británica abstenerse de introducir modificaciones unilaterales en los recursos mientras persista el litigio.
El discurso del funcionario nacional concluyó con una firme ratificación: "Por historia y por derecho, las Malvinas son argentinas".
En paralelo a su alocución oficial, el canciller utilizó su cuenta de X para contextualizar el contrapunto diplomático y adjudicar el posicionamiento británico a la estrategia exterior de la actual administración. "Después de muchos años, un Primer Ministro británico hizo mención a las Islas Malvinas en su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, hecho que refleja que las medidas tomadas por el Gobierno del Presidente Javier Milei pusieron a la Cuestión Malvinas en la agenda internacional", expresó.
El cruce dialéctico en la ONU se produjo además en un escenario de intensa actividad diplomática en Nueva York, coronado horas antes por una reunión bilateral de treinta minutos entre los mandatarios donde también formó parte el análisis de la situación en el archipiélago.
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