"Las Malvinas son argentinas": la réplica del canciller Pablo Quirno a Londres en la ONU

En paralelo a su alocución oficial, el canciller utilizó su cuenta de X para contextualizar el contrapunto diplomático y adjudicar el posicionamiento británico a la estrategia exterior de la actual administración. "Después de muchos años, un Primer Ministro británico hizo mención a las Islas Malvinas en su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, hecho que refleja que las medidas tomadas por el Gobierno del Presidente Javier Milei pusieron a la Cuestión Malvinas en la agenda internacional", expresó.

El cruce dialéctico en la ONU se produjo además en un escenario de intensa actividad diplomática en Nueva York, coronado horas antes por una reunión bilateral de treinta minutos entre los mandatarios donde también formó parte el análisis de la situación en el archipiélago.