Javier Milei vuelve a reunirse con Benjamin Netanyahu

Sucede que en el proyecto petrolero Sea Lion tiene central participación de una empresa de origen israelí: Navitas Petroleum, y es de esperarse que ambos mandatarios aborden, siquiera tangencialmente, esa espinosa cuestión.

La reunión privada se producirá a las 17 (hora local), y media hora más tarde, a las 17.30, los dos líderes participarán del Encuentro de Líderes de América Latina, en la misma sede neoyorquina.

Tras el cierre de las actividades, la comitiva presidencial partirá de regreso a la Argentina a las 21, en un vuelo de diez horas y media, con arribo previsto a la Aeroestación Militar Aeroparque el viernes a las 8.30.