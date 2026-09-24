Javier Milei vuelve a reunirse con Benjamin Netanyahu
Dos son los temas que este jueves abordarán los mandatarios: el apoyo israelí al reclamo argentino por Malvinas y la empresa dee Israel que participa de la explotación petrolera en el archipiélago.
Tras su discurso ante la asamblea general de las Naciones Unidas, Javier Milei reivindicó este miércoles las políticas del Estado de Israel, al afirmar que “es la base de los valores de Occidente” en Medio Oriente.
Luego de señalar que “la posición internacional miente”, con relación a los cuestionados hechos protagonizados por el ejército israelí en Palestina, subrayó que “Israel está del lado correcto de la historia, defiende su territorio y es el único país de la zona perfectamente democrático y libre”.
Al ser consultado por la prensa, el Presidente argentinos recalcó además que Israel “defiende el derecho a la vida, la propiedad y la libertad”, agregando que “es el único lugar del mundo donde vibran en consonancia la vida espiritual con la vida material y por eso es una gran nación, que yo tanto admiro”.
De modo que no resulta extraño para nadie que Milei vaya a encontrarse este jueves con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, tras la participación de ambos en la 81° asamblea general de ONU.
La reunión bilateral se llevará a cabo en momentos en que el argentino busca reunir apoyos internacionales para fortalecer el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, que sin embargo está tensionado por los anuncios referidos a eventuales sanciones a empresas que actúen en el archipiélago sin autorización del Estado argentino.
Sucede que en el proyecto petrolero Sea Lion tiene central participación de una empresa de origen israelí: Navitas Petroleum, y es de esperarse que ambos mandatarios aborden, siquiera tangencialmente, esa espinosa cuestión.
La reunión privada se producirá a las 17 (hora local), y media hora más tarde, a las 17.30, los dos líderes participarán del Encuentro de Líderes de América Latina, en la misma sede neoyorquina.
Tras el cierre de las actividades, la comitiva presidencial partirá de regreso a la Argentina a las 21, en un vuelo de diez horas y media, con arribo previsto a la Aeroestación Militar Aeroparque el viernes a las 8.30.
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