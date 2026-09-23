Axel Kicillof, sobre el discurso de Javier Milei en la ONU: "Sorprende que ahora se acuerde de las Malvinas"

Pero remarcó que "quizás la novedad fue que habló un rato de Malvinas, otras veces le había dedicado un renglón", y en este sentido sostuvo que "defender a las Malvinas, quienes lo hacemos y lo hicimos siempre, no nos sorprende como posición oficial de la Argentina".

“Novedad fueron estos tres años y medio donde Milei no dijo una palabra o, más bien, lo contrario, porque vi que hablaba de la autodeterminación de los kelpers. Él mismo y su gobierno habían dicho que había que escuchar a quienes habitan Malvinas", advirtió, subrayando que se trata de “todas las contradicciones que venimos escuchando" por parte del oficialismo.

Finalmente, Kicillof afirmó que “en tres años de gobierno de Milei, fuera de hablar de esas cuestiones sagradas y teorías económicas, que en teoría deberían servir un montón, la verdad es que todos los presidentes hablan de lo que está haciendo en sus países, de sus resultados, y acá se trata un poco de esconderlo".