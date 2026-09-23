Axel Kicillof, sobre el discurso de Javier Milei en la ONU: "Sorprende que ahora se acuerde de las Malvinas"
El gobernador bonaerense recordó que hasta no hace mucho el mandatario defendía la autodeterminación de los kélpers, en línea con el argumento del Reino Unido.
Javier Milei terminó de hablar ante la asamblea general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y fueron varios los dirigentes, especialmente de la oposición, que se pronunciaron sobre el contenido del belicoso discurso.
Entre ellos, Axel Kicillof, quien también se encuentra en Nueva York para desarrollar su propia agenda económica, política y académica en paralelo a la estadía del Presidente. “Nos sorprende que Milei ahora se acuerde, cuando hablaba de la autodeterminación”, sostuvo el mandatario bonaerense.
La palabra de Axel Kicillof tras el discurso de Milei en la ONU
El gobernador hizo así referencia a declaraciones anteriores de Milei vinculadas con los habitantes del archipiélago: “Él había dicho que había que escuchar a quienes habitan Malvinas”, señaló, apuntando a las “contradicciones” expresadas en ese sentido por el Gobierno Nacional.
“No hubo ningún anuncio ni novedad fuera de estas cuestiones”, afirmó Kicillof, por lo cual “lo de Milei no me sorprende. La verdad es que la línea de subordinarse, lo digo con total claridad, a Trump y Nentanyahu”, señaló.
Agregando que “incluso la terminología tiene una continuidad de lo que planteó Trump y sus ideas sobre la desregulación de la Inteligencia Artificial, también respecto a que los recursos naturales de Argentina están a disposición de quien quiera llevárselos".
Pero remarcó que "quizás la novedad fue que habló un rato de Malvinas, otras veces le había dedicado un renglón", y en este sentido sostuvo que "defender a las Malvinas, quienes lo hacemos y lo hicimos siempre, no nos sorprende como posición oficial de la Argentina".
“Novedad fueron estos tres años y medio donde Milei no dijo una palabra o, más bien, lo contrario, porque vi que hablaba de la autodeterminación de los kelpers. Él mismo y su gobierno habían dicho que había que escuchar a quienes habitan Malvinas", advirtió, subrayando que se trata de “todas las contradicciones que venimos escuchando" por parte del oficialismo.
Finalmente, Kicillof afirmó que “en tres años de gobierno de Milei, fuera de hablar de esas cuestiones sagradas y teorías económicas, que en teoría deberían servir un montón, la verdad es que todos los presidentes hablan de lo que está haciendo en sus países, de sus resultados, y acá se trata un poco de esconderlo".
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