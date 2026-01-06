Conflicto con Venezuela: Argentina ratificó ante la OEA su apoyo a Estados Unidos

"Hemos sostenido en reiteradas oportunidades que la diplomacia del silencio es inaceptable", afirmó, al tiempo que reclamó una mayor acción por parte de la OEA frente a la situación venezolana e indicó que ese silencio "puso en duda el propósito mismo de esta organización".

En el tramo final de su exposición, el embajador argentino volvió a exigir la liberación inmediata del gendarme Nahuel Gallo, detenido por las autoridades venezolanas: "Las detenciones arbitrarias y las violaciones a los derechos fundamentales deben cesar. Solicitamos con firmeza la liberación del ciudadano argentino y que se garantice su pronto y seguro regreso al país", exclamó.

Conflicto con Venezuela: la posición Argentina ante la ONU

El Consejo de Seguridad de la ONU se reunió de manera extraordinaria, a pedido de Venezuela, tras la incursión militar de Estados Unidos en Caracas, lo que culminó con la captura del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores.

Durante la sesión que se desarrolló este lunes, el embajador argentino ante las Naciones Unidas, Francisco Tropepi, expresó el respaldo del Gobierno argentino a la acción estadounidense y destacó la "decisión y determinación" del presidente Donald Trump y su administración. En su intervención, sostuvo que la operación derivó en la captura de "Nicolás Maduro, líder del denominado Cártel de los Soles", organización que Argentina declaró terrorista.

El diplomático afirmó que el Gobierno argentino confía en que estos acontecimientos representen "un avance decisivo contra el narcoterrorismo que afecta a la región" y que, al mismo tiempo, abran una nueva etapa que permita al pueblo venezolano "recuperar plenamente la democracia, el Estado de derecho y el respeto de los derechos humanos".

En ese marco, cuestionó duramente a la administración de Maduro y sostuvo que su régimen constituyó "una amenaza directa no solo para los venezolanos, sino también para toda la región", al liderar y expandir redes de narcotráfico y crimen organizado.

Asimismo, Tropepi subrayó que, desde la asunción del presidente Javier Milei, la Argentina mantuvo una postura "clara y consistente" frente a la situación venezolana, con denuncias permanentes en los foros internacionales; y señaló que el escenario actual plantea un doble desafío para la comunidad internacional: acompañar una transición democrática genuina en Venezuela y contribuir al restablecimiento duradero de la paz y la seguridad regional.

