Conflicto con Venezuela: Argentina ratificó ante la OEA su apoyo a Estados Unidos
En una sesión extraordinaria realizada en Washington, el Estado argentino reiteró la postura expresada en la ONU y la liberación inmediata del gendarme Nahuel Gallo.
Argentina reafirmó ante la Organización de Estados Americanos (OEA) la posición que había expresado en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU), en respaldo a la incursión de Estados Unidos en Venezuela, lo que culminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa.
Este martes, durante una sesión extraordinaria en Washington DC, el embajador argentino ante la OEA, Carlos Cherniak, retomó los lineamientos expuestos previamente por Francisco Tropepi en la ONU, ratificando el respaldo político del Gobierno argentino a las acciones impulsadas por la administración de Donald Trump en Venezuela.
Durante su intervención, el diplomático destacó la decisión del gobierno de Estados Unidos en relación con la situación venezolana y sostuvo que los hechos recientes podrían representar "un avance decisivo contra el narcotráfico y el crimen organizado que afectan a la región".
En ese sentido, expresó la expectativa de que se abra una nueva etapa institucional que permita "la recuperación de la democracia, el Estado de derecho y el respeto de los derechos humanos en Venezuela".
Cherniak evitó pronunciarse sobre escenarios políticos futuros o eventuales liderazgos de la oposición venezolana, pese a las expresiones públicas del presidente Javier Milei en apoyo a referentes opositores. En cambio, centró su discurso en cuestionar el rol del sistema interamericano frente a las denuncias de violaciones a los derechos humanos en el país caribeño.
"Hemos sostenido en reiteradas oportunidades que la diplomacia del silencio es inaceptable", afirmó, al tiempo que reclamó una mayor acción por parte de la OEA frente a la situación venezolana e indicó que ese silencio "puso en duda el propósito mismo de esta organización".
En el tramo final de su exposición, el embajador argentino volvió a exigir la liberación inmediata del gendarme Nahuel Gallo, detenido por las autoridades venezolanas: "Las detenciones arbitrarias y las violaciones a los derechos fundamentales deben cesar. Solicitamos con firmeza la liberación del ciudadano argentino y que se garantice su pronto y seguro regreso al país", exclamó.
Conflicto con Venezuela: la posición Argentina ante la ONU
El Consejo de Seguridad de la ONU se reunió de manera extraordinaria, a pedido de Venezuela, tras la incursión militar de Estados Unidos en Caracas, lo que culminó con la captura del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores.
Durante la sesión que se desarrolló este lunes, el embajador argentino ante las Naciones Unidas, Francisco Tropepi, expresó el respaldo del Gobierno argentino a la acción estadounidense y destacó la "decisión y determinación" del presidente Donald Trump y su administración. En su intervención, sostuvo que la operación derivó en la captura de "Nicolás Maduro, líder del denominado Cártel de los Soles", organización que Argentina declaró terrorista.
El diplomático afirmó que el Gobierno argentino confía en que estos acontecimientos representen "un avance decisivo contra el narcoterrorismo que afecta a la región" y que, al mismo tiempo, abran una nueva etapa que permita al pueblo venezolano "recuperar plenamente la democracia, el Estado de derecho y el respeto de los derechos humanos".
En ese marco, cuestionó duramente a la administración de Maduro y sostuvo que su régimen constituyó "una amenaza directa no solo para los venezolanos, sino también para toda la región", al liderar y expandir redes de narcotráfico y crimen organizado.
Asimismo, Tropepi subrayó que, desde la asunción del presidente Javier Milei, la Argentina mantuvo una postura "clara y consistente" frente a la situación venezolana, con denuncias permanentes en los foros internacionales; y señaló que el escenario actual plantea un doble desafío para la comunidad internacional: acompañar una transición democrática genuina en Venezuela y contribuir al restablecimiento duradero de la paz y la seguridad regional.
En el cierre de su exposición, reclamó la inmediata liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido en Venezuela desde diciembre de 2024, y exigió que se garantice su pronto y seguro regreso al país.
