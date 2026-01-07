Más cambios en Venezuela: Delcy Rodríguez ordenó detener al encargado de la seguridad de Nicolás Maduro

Marcano Tábata también es investigado por traición debido a su supuesta comunicación con agencias de inteligencia extranjeras para lograr el éxito de la llamada "Operación Resolución Absoluta", con la que Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y su esposa.

Todavía no hay cargos formales ni acusaciones probadas, pero Delcy Rodríguez tomó este miércoles una de sus decisiones más resonantes tras jurar como sucesora de Nicolás Maduro.

Además, la otrora vicepresidenta aseguró que "no hay agente externo que gobierna Venezuela", aumque fuentes de la Casa Blanca insistan en una comunicación directa entre Caracas y Washington DC.