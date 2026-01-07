Más cambios en Venezuela: Delcy Rodríguez ordenó detener al encargado de la seguridad de Nicolás Maduro
La presidenta en funciones resolvió destituir al jefe de seguridad que protegía a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, hoy retenidos en Estados Unidos.
La presidenta en funciones de Venezuela, Delcy Rodríguez, resolvió este miércoles la remoción del mayor general Javier Marcano Tábata de su cargo como jefe de la Guardia de Honor Presidencia, debido a su desempeño en días posteriores al 3 de enero, cuando tropas de los Estados Unidos bombardearon Caracas y se llevaron por la fuerza a Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.
Además, Rodríguez ordenó la captura y detención de Marcano Tábata, quien también ocupaba el cargo de director general de Contrainteligencia Militar, informó el sitio El País, de Colombia.
Entre las acusaciones contra Marcano Tábata consta la de su accionar durante los eventos desarrollados el 5 de enero a las afueras del Palacio de Miraflores, la sede de gobierno en Caracas.
También se le atribuyen otros delitos, como haber cometido traición y haber faltado a su deber de garantizar la integridad de las sesiones de la Asamblea Nacional en los últimos días.
La vulneración de la seguridad presidencial en la madrugada del 3 de enero, con la falta de control sobre el personal militar de Venezuela y Cuba, fue otro cargo formulado contra Marcano Tábata, responsable del fallido operativo de la Guardia de Honor a las afueras de la Asamblea Nacional, que devino en la entrada de manifestantes contra el gobierno.
Marcano Tábata también es investigado por traición debido a su supuesta comunicación con agencias de inteligencia extranjeras para lograr el éxito de la llamada "Operación Resolución Absoluta", con la que Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y su esposa.
Todavía no hay cargos formales ni acusaciones probadas, pero Delcy Rodríguez tomó este miércoles una de sus decisiones más resonantes tras jurar como sucesora de Nicolás Maduro.
Además, la otrora vicepresidenta aseguró que "no hay agente externo que gobierna Venezuela", aumque fuentes de la Casa Blanca insistan en una comunicación directa entre Caracas y Washington DC.
