Un agente de Migraciones de Estados Unidos mató a una mujer y las autoridades dijeron que "se defendió"

"Un oficial de ICE, temiendo por su vida, la vida de sus compañeros agentes del orden y la seguridad del público, disparó en defensa propia", dijeron las autoridades, al remarcar que el hombre "utilizó su entrenamiento y salvó su propia vida y la de sus compañeros oficiales".

"El presunto agresor fue alcanzado (por una bala) y falleció. Se espera que los agentes de ICE heridos (por el auto) se recuperen por completo", agregaron.

Además, se refirieron a que "esta es la consecuencia directa de los constantes ataques y demonización de nuestros oficiales por parte de políticos que alimentan y apoyan ataques desenfrenados contra nuestras fuerzas de seguridad, quienes enfrentan una suba del 1300% en asaltos en su contra, y una suba del 8000% en las amenazas de muerte".

El aumento de amenazas de muerte y ataques a miembros de ICE pueden estar conectados al incremento en el campo de acción de esa organización siguiendo la política de Donald Trump en Migraciones.