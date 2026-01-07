Un agente de Migraciones de Estados Unidos mató a una mujer y las autoridades dijeron que "se defendió"
La víctima intentó evadir un operativo de ICE realizado en el estado de Minnesota, y el autor del disparo "temió por su vida" y por eso la atacó.
Un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, sus siglas en inglés) mató de un disparo a una mujer este miércoles cuando ella intentaba evadir un operativo en Minnesota.
El operativo de ICE en Mineápolis, capital del estado de Minnesota, se volvió sangriento este miércoles cuando un agente, "temiendo por su vida, la de sus compañeros y la seguridad de la población, disparó en defensa propia" contra una mujer de 37 años, informó el Departamento de Seguridad Nacional.
La mujer en cuestión, porque en Estados Unidos importa, era blanca. En un video grabado por un testigo se ve el momento en que discute con el agente de ICE que la detuvo en la calle y luego intenta arrancar su auto.
Lo siguiente que quedó registrado en el video fueron los tres disparos que habría dado el agente de ICE.
El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos publicó a través de X un extenso comunicado en el que no se nombró a la mujer, pero se la describió como una de los "manifestantes" que "comenzaron a bloquear a los oficiales de ICE" en Mineápolis.
"Un oficial de ICE, temiendo por su vida, la vida de sus compañeros agentes del orden y la seguridad del público, disparó en defensa propia", dijeron las autoridades, al remarcar que el hombre "utilizó su entrenamiento y salvó su propia vida y la de sus compañeros oficiales".
"El presunto agresor fue alcanzado (por una bala) y falleció. Se espera que los agentes de ICE heridos (por el auto) se recuperen por completo", agregaron.
Además, se refirieron a que "esta es la consecuencia directa de los constantes ataques y demonización de nuestros oficiales por parte de políticos que alimentan y apoyan ataques desenfrenados contra nuestras fuerzas de seguridad, quienes enfrentan una suba del 1300% en asaltos en su contra, y una suba del 8000% en las amenazas de muerte".
El aumento de amenazas de muerte y ataques a miembros de ICE pueden estar conectados al incremento en el campo de acción de esa organización siguiendo la política de Donald Trump en Migraciones.
