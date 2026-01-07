Estados Unidos, sobre el gobierno de Delcy Rodríguez: "Tenemos máxima influencia"

El petrolero, llamado Marinera Bella 1, viajaba desde Irán a Venezuela, pero regresó al Atlántico después de intentar evadir el bloqueo estadounidense dirigido a los petroleros afectados por sanciones que operan cerca de aguas venezolanas. En las últimas horas, la cadena de noticias estatal rusa RT publicó dos fotografías borrosas que mostraban un helicóptero aproximándose al petrolero, indicando que se estaba llevando a cabo una operación.

buque ruso eeuu

La empresa rusa BurevestMarin denunció el intento de los Estados Unidos de interceptar el petrolero ruso. "Nuestro buque civil, que no lleva carga a bordo y navega en lastre, está siendo perseguido desde hace tiempo por la Guardia Costera de los Estados Unidos. A pesar de los repetidos intentos del capitán por comunicar la identidad y el carácter civil del buque con bandera rusa, la persecución continúa con la vigilancia aérea coordinada de aviones de reconocimiento P-8A Poseidon de la Armada de los Estados Unidos", advierte el comunicado de la compañía.

Esta información fue respaldada por el medio The Guardian, el cual indicó que en las 24 horas previas a la operación, se observaron múltiples vuelos de vigilancia sobre el buque, incluidos aviones de bases estadounidenses en Islandia y aviones del Reino Unido, capaces de detectar submarinos.