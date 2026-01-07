Estados Unidos, sobre el gobierno de Delcy Rodríguez: "Tenemos máxima influencia"
La administración de Donald Trump aseguró mantener "una estrecha correspondencia con las autoridades interinas de Venezuela".
En medio de la escalada del conflicto tras la captura de Nicolás Maduro, Karoline Leavitt aseguró que "la administración de Donald Trump mantiene una estrecha correspondencia con las autoridades interinas de Venezuela".
La secretaria de prensa de la Casa Blanca indicó este miércoles: "Tenemos la máxima influencia en este momento y sus decisiones, las de Venezuela, seguirán siendo dictadas por los Estados Unidos. Las decisiones de Venezuela seguirán siendo dictadas por los Estados Unidos".
Respecto de la cuestión que abarca a Groenlandia, manifestó que "es de prioridad máxima para los Estados Unidos adquirir Groenlandia".
Estados Unidos secuestró un petrolero ruso-iraní y se profundiza la tensión mundial
El gobierno de los Estados Unidos realizó una operación en aguas internacionales del Atlántico Norte donde interceptó y secuestró al buque petrolero ruso Bella 1 que se encuentra en el Atlántico Norte. Esta nueva avanzada militar del gobierno de Donald Trump se da tras dos semanas de persecución, después de que Moscú aparentemente actuó para salvaguardar al barco enviando un submarino para resguardar su seguridad.
El petrolero, llamado Marinera Bella 1, viajaba desde Irán a Venezuela, pero regresó al Atlántico después de intentar evadir el bloqueo estadounidense dirigido a los petroleros afectados por sanciones que operan cerca de aguas venezolanas. En las últimas horas, la cadena de noticias estatal rusa RT publicó dos fotografías borrosas que mostraban un helicóptero aproximándose al petrolero, indicando que se estaba llevando a cabo una operación.
La empresa rusa BurevestMarin denunció el intento de los Estados Unidos de interceptar el petrolero ruso. "Nuestro buque civil, que no lleva carga a bordo y navega en lastre, está siendo perseguido desde hace tiempo por la Guardia Costera de los Estados Unidos. A pesar de los repetidos intentos del capitán por comunicar la identidad y el carácter civil del buque con bandera rusa, la persecución continúa con la vigilancia aérea coordinada de aviones de reconocimiento P-8A Poseidon de la Armada de los Estados Unidos", advierte el comunicado de la compañía.
Esta información fue respaldada por el medio The Guardian, el cual indicó que en las 24 horas previas a la operación, se observaron múltiples vuelos de vigilancia sobre el buque, incluidos aviones de bases estadounidenses en Islandia y aviones del Reino Unido, capaces de detectar submarinos.
