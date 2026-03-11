Conmoción en Estados Unidos por la muerte de Jason Hughes, un profesor víctima de una broma de sus alumnos

Cinco estudiantes detenidos por una broma que terminó en tragedia

En tanto, los cinco estudiantes implicados en el hecho, identificados como Jayden Ryan Wallace, Elijah Tate Owens, Aiden Hucks, Ana Katherine Luque y Ariana Cruz, todos de 18 años, fueron detenidos por la policía en el lugar del hecho.

El conductor fue acusado de homicidio vehicular en primer grado y podría recibir una pena de entre tres y quince años de prisión, además de cargos por conducción imprudente.

Los otros cuatro estudiantes están acusados de allanamiento ilegal y tirar basura en propiedad privada. Tras su arresto, recuperaron la libertad bajo fianza.

Pese a la tragedia, la esposa de Hughes, que también se desempeña como profesora en el mismo instituto, pidió públicamente que se retiren los cargos contra el joven conductor. “Esta es una tragedia terrible, y nuestra familia está decidida a evitar que ocurra otra tragedia que arruine la vida de estos estudiantes”, expresó en declaraciones al New York Times.

Matt Williams, amigo de la víctima, aseguró a ABC News que el profesor y el conducto de la camioneta eran muy cercanos: “La familia quiere dejar claro que conocían a estos niños y los querían, y que estos niños querían a los Hughes. Esto no fue un acto malicioso”.

Quién era Jason Hughes, el profesor que murió tras una broma

profesor Jason Hughes estados unidos

Jason Hughes estaba casado con Laura, con quien tenía dos hijos, Owen y Luke. A nivel profesional, ejercía como profesor de matemáticas en una escuela secundaria de Gainesville, Georgia, donde era reconocido por el compromiso con su labor y la cercanía con sus alumnos.

EL profesor era muy querido dentro de la comunidad docente. En la escuela, además de enseñar matemáticas, tenía a su cargo el equipo de golf y promovía grupos de estudio bíblico entre el personal y los alumnos. Su vínculo con los adolescentes fuera del aula lo había transformado en una figura de referencia.

También mantenía una participación también en la comunidad de Gainesville: disfrutaba de actividades tradicionales como el fútbol, seguir a los Braves y compartir comidas en restaurantes locales.