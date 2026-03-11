Conmoción en Estados Unidos por la muerte de Jason Hughes, un profesor víctima de una broma de sus alumnos
Jason Hughes tenía 40 años y falleció tras ser atropellado por accidente por uno de sus estudiantes.
Lo que empezó como una travesura de adolescentes terminó en una tragedia que conmociona a la comunidad educativa de Georgia, Estados Unidos. Jason Hughes, un profesor de matemáticas de 40 años, murió atropellado por uno de sus alumnos cuando intentaba sorprenderlos en medio de una broma.
El trágico accidente ocurrió el viernes por la noche, alrededor de las 23.40, en la localidad de Gainesville. Según reportes policiales, cinco estudiantes de la secundaria North Hall High School se dirigieron en dos autos hasta la casa de Hughes y comenzaron a lanzarle rollos de papel a los árboles del jardín.
El profesor, que era muy querido por sus estudiantes y conocía este tipo de bromas, salió de su casa para sorprenderlos, pero todo terminó en una desafortunada secuencia que acabó con su vida.
Cómo fue el accidente en el que murió el profesor
Al percatarse de la presencia de su profesor, los estudiantes regresaron a sus vehículos con la intención de escaparse. En ese momento, Hughes tropezó y cayó sobre la calle justo cuando uno de los adolescentes dio marcha atrás con su camioneta para huir. El conductor, identificado como Jayden Ryan Wallace, lo atropelló por accidente.
El profesor, gravemente herido, fue asistido enseguida por los propios alumnos y luego trasladado de urgencia al hospital local, pero murió en el trayecto.
Cinco estudiantes detenidos por una broma que terminó en tragedia
En tanto, los cinco estudiantes implicados en el hecho, identificados como Jayden Ryan Wallace, Elijah Tate Owens, Aiden Hucks, Ana Katherine Luque y Ariana Cruz, todos de 18 años, fueron detenidos por la policía en el lugar del hecho.
El conductor fue acusado de homicidio vehicular en primer grado y podría recibir una pena de entre tres y quince años de prisión, además de cargos por conducción imprudente.
Los otros cuatro estudiantes están acusados de allanamiento ilegal y tirar basura en propiedad privada. Tras su arresto, recuperaron la libertad bajo fianza.
Pese a la tragedia, la esposa de Hughes, que también se desempeña como profesora en el mismo instituto, pidió públicamente que se retiren los cargos contra el joven conductor. “Esta es una tragedia terrible, y nuestra familia está decidida a evitar que ocurra otra tragedia que arruine la vida de estos estudiantes”, expresó en declaraciones al New York Times.
Matt Williams, amigo de la víctima, aseguró a ABC News que el profesor y el conducto de la camioneta eran muy cercanos: “La familia quiere dejar claro que conocían a estos niños y los querían, y que estos niños querían a los Hughes. Esto no fue un acto malicioso”.
Quién era Jason Hughes, el profesor que murió tras una broma
Jason Hughes estaba casado con Laura, con quien tenía dos hijos, Owen y Luke. A nivel profesional, ejercía como profesor de matemáticas en una escuela secundaria de Gainesville, Georgia, donde era reconocido por el compromiso con su labor y la cercanía con sus alumnos.
EL profesor era muy querido dentro de la comunidad docente. En la escuela, además de enseñar matemáticas, tenía a su cargo el equipo de golf y promovía grupos de estudio bíblico entre el personal y los alumnos. Su vínculo con los adolescentes fuera del aula lo había transformado en una figura de referencia.
También mantenía una participación también en la comunidad de Gainesville: disfrutaba de actividades tradicionales como el fútbol, seguir a los Braves y compartir comidas en restaurantes locales.
