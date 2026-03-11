¿Quién es la esposa coach ontológica de Manuel Adorni que viajó gratis a acompañarlo mientras se deslomaba?

Durante sus más de 15 años de experiencia, trabajó en áreas de finanzas y recursos humanos para empresas agropecuarias como Las Invernadas del Oeste SA y Agropecuaria Las Helenas SA.

Pero el dato que más llama la atención de su currículum es su actual título de "coach ontológico profesional" y el llamativo momento en el que decidió emprender de manera independiente. En julio de 2024, exactamente ocho meses después de que Javier Milei (y su propio marido) asumieran el poder, Angeletti fundó "Más BE", una consultora dedicada al "coaching organizacional".

Según la descripción de sus propios servicios, la esposa del jefe de Gabinete ahora se dedica a "acompañar a equipos y líderes a alcanzar su máximo potencial", una frase genérica que hoy el Gobierno utiliza para justificar su lugar en el avión presidencial.

El tuit "tercermundista" y el reclamo en el Congreso

El escándalo de la "compañera de vida" destapó un brutal archivo del actual jefe de Gabinete. En septiembre de 2022, Adorni criticó ferozmente al entonces presidente Alberto Fernández por llevar una nutrida comitiva a Nueva York.

En aquel tuit, el funcionario que hoy lleva a su esposa como acompañante, sentenciaba indignado: "Mientras la mitad del país es pobre... el Presidente viajó a los EE.UU. con una comitiva que incluye hasta un asesor para Fabiola Yáñez... Todo tercermundista. Fin".

image El tuit de Manuel Adorni

Esta evidente frontera desdibujada entre los privilegios privados y los fondos públicos ya escaló al ámbito legislativo. El diputado Esteban Paulón presentó un pedido de informes exigiendo que se haga público el manifiesto de vuelo del Tango 01 para confirmar quiénes viajaron realmente.

Lejos de mostrar prudencia, la respuesta de Adorni ante la posibilidad de afrontar consecuencias legales por el uso de bienes del Estado fue completamente desafiante: "Que lo denuncien".