Denunciarán a Manuel Adorni ante la Justicia por sumar a su esposa a la comitiva presidencial

De acuerdo con Rombolá en el viaje de la esposa de Adorni a Nueva York en el avión presidencial "hay varios potenciales delitos como abuso de autoridad, malversación de fondos públicos, administración fraudulenta" y también advirtió que pedirán que investiguen al Jefe de Gabinete por el presunto delito de enriquecimiento ilícito "ya que no sabemos cómo con un sueldo de 3,5 millones de pesos Adorni pudo pagar un vuelo en avión privado de 20 mil dólares a Punta del Este".

milei y adorni.jfif

Y apuntó: "creemos que debe dar respuesta ya que es un gran militante de la transparencia y la austeridad en la función pública".

En tanto, a la OA Rombolá le solicitó que investigue si se usaron fondos públicos en el viaje de la mujer de Adorni, la regularidad del viaje y la ética del traslado, que de cuenta de la documentación respaldatoria del caso y de la integración de toda la comitiva, los costos del viaje, si se usaron recursos públicos con finalidad ajena al interés nacional y un análisis completo y detallado de lo que implica que una persona extraoficial viaje en avión presidencial financiado con los recursos de todos los argentinos.