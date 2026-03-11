Denunciarán a Manuel Adorni ante la Justicia por sumar a su esposa a la comitiva presidencial
El abogado Agustín Rombolá pidió información a la Oficina Anticorrupción y anticipó que denunciará a Manuel Adorni por el nuevo escándalo libertario.
Desde su discurso en el marco del Foro Económico de Davos, el presidente Javier Milei viene haciendo de la moral en la política el eje central de casi todas sus intervenciones. Sin embargo del discurso a los hechos parece haber un largo trecho y el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quedó ahora en el ojo de la tormenta luego de haber incluido a su esposa en la comitiva presidencial que viajó a Nueva York para participar del Argentina Week 2026.
Aunque en agosto de 2024 el propio Adorni anunciaba en conferencia de prensa que el gobierno de Milei habpia decretado "que los aviones del Estado no podrán ser usados para llevar familiares de funcionarios", ahora él mismo transgredió su propia norma. "Este es otro privilegio que termina", sentenció en aquella oportunidad.
A este nuevo escándalo libertario se suma ahora la denuncia penal que el abogado Agustín Rombolá anticipó este miércoles que presentará en la justicia en las próximas horas.
En diálogo con Radio 10 el letrado explicó que "siempre optamos primero por la instancia administrativa, antes de la judicial, y por eso ya nos presentamos ante la Oficina Anticorrupción (OA) para remitir las preguntas que le hacemos a Adorni y que va a tener que responder".
Rombolá explicó que aguardarán 48 horas para conocer la respuesta de la investigación de la OA , aunque admitió que "sabemos que no sucederá", tras lo cual "iremos a la Justicia".
De acuerdo con Rombolá en el viaje de la esposa de Adorni a Nueva York en el avión presidencial "hay varios potenciales delitos como abuso de autoridad, malversación de fondos públicos, administración fraudulenta" y también advirtió que pedirán que investiguen al Jefe de Gabinete por el presunto delito de enriquecimiento ilícito "ya que no sabemos cómo con un sueldo de 3,5 millones de pesos Adorni pudo pagar un vuelo en avión privado de 20 mil dólares a Punta del Este".
Y apuntó: "creemos que debe dar respuesta ya que es un gran militante de la transparencia y la austeridad en la función pública".
En tanto, a la OA Rombolá le solicitó que investigue si se usaron fondos públicos en el viaje de la mujer de Adorni, la regularidad del viaje y la ética del traslado, que de cuenta de la documentación respaldatoria del caso y de la integración de toda la comitiva, los costos del viaje, si se usaron recursos públicos con finalidad ajena al interés nacional y un análisis completo y detallado de lo que implica que una persona extraoficial viaje en avión presidencial financiado con los recursos de todos los argentinos.
