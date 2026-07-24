Conmoción en Uruguay: un nene de 12 años murió en un tiroteo y sospechan de una venganza narco

La Policía llegó al lugar tras varios llamados de alerta al 911

De acuerdo con el parte policial, el nene de 12 años murió como consecuencia de un disparo en el tórax. Además, otras cinco personas de 14, 22, 26, 30 y 54 años resultaron heridas. El adolescente sufrió heridas de bala en una pierna y en el pecho, fue intervenido quirúrgicamente y permanece internado.

Uno de los datos que cobró relevancia durante la investigación es que tanto el menor fallecido como los dos heridos de 14 y 22 años pertenecen a la familia Puglia, un clan señalado por las autoridades uruguayas por su presunta vinculación con la venta de drogas en el barrio Villa Española. Además, uno de los testigos que trasladó al hombre de 54 años al hospital también lleva ese apellido.

Los investigadores consideran que el ataque podría estar relacionado con la histórica disputa entre los Puglia, la familia Albín y el clan Suárez. Según la principal hipótesis, el tiroteo sería parte de una venganza narco entre organizaciones criminales, cuyos enfrentamientos llevan al menos tres años.