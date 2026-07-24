Conmoción en Uruguay: un nene de 12 años murió en un tiroteo y sospechan de una venganza narco
Ocurrió en horas de la madrugada cerca del Parque Rodó, en Montevideo. Otras cinco personas resultaron heridas tras la balacera.
Un nene de 12 años murió y cinco personas resultaron heridas tras un violento tiroteo durante una picada clandestina en Montevideo, Uruguay. La principal hipótesis que manejan los investigadores es que se trató de una venganza vinculada a una disputa entre bandas narco.
El ataque ocurrió durante la madrugada de este viernes en las inmediaciones del Teatro de Verano del Parque Rodó, uno de los espacios más conocidos de Montevideo, donde varias personas se habían reunido para presenciar carreras callejeras ilegales de autos y motos.
Cerca de la 1 de la madrugada, el servicio de emergencias 911 recibió varios llamados que alertaban sobre una balacera en el lugar. Según relataron testigos, una moto pasó por la zona y sus ocupantes comenzaron a disparar contra las personas que observaban las picadas.
Fueron los propios asistentes quienes trasladaron a los heridos al Hospital Pasteur. Cuando la Policía arribó al lugar, muchos de los participantes escaparon a toda velocidad y algunos atacaron a los efectivos arrojándoles piedras.
A pesar de los incidentes, los investigadores lograron secuestrar una moto de alta cilindrada y sin patente que presentaba varios impactos de bala. El rodado fue encontrado a pocas cuadras del lugar del ataque junto con vainas servidas y otros elementos balísticos que serán sometidos a peritajes.
De acuerdo con el parte policial, el nene de 12 años murió como consecuencia de un disparo en el tórax. Además, otras cinco personas de 14, 22, 26, 30 y 54 años resultaron heridas. El adolescente sufrió heridas de bala en una pierna y en el pecho, fue intervenido quirúrgicamente y permanece internado.
Uno de los datos que cobró relevancia durante la investigación es que tanto el menor fallecido como los dos heridos de 14 y 22 años pertenecen a la familia Puglia, un clan señalado por las autoridades uruguayas por su presunta vinculación con la venta de drogas en el barrio Villa Española. Además, uno de los testigos que trasladó al hombre de 54 años al hospital también lleva ese apellido.
Los investigadores consideran que el ataque podría estar relacionado con la histórica disputa entre los Puglia, la familia Albín y el clan Suárez. Según la principal hipótesis, el tiroteo sería parte de una venganza narco entre organizaciones criminales, cuyos enfrentamientos llevan al menos tres años.
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