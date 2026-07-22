Independiente cerró a Santiago Mele: llega a préstamo desde Rayados de Monterrey

En principio, Mele llega para competir directamente con Rodrigo Rey, una de las figuras de Independiente en las últimas temporadas. No obstante, el futuro del actual capitán genera cierta incertidumbre, ya que su contrato finaliza a fin de año y todavía no hay novedades sobre una posible renovación. De esta manera, Independiente suma una alternativa de jerarquía para un puesto clave y continúa armando un plantel competitivo con la mirada puesta en el Torneo Clausura 2026 y los desafíos que afrontará durante el segundo semestre.