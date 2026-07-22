Independiente cerró a Santiago Mele: llega a préstamo desde Rayados de Monterrey
El arquero uruguayo, que tuvo un paso por Unión y formó parte del plantel de Uruguay en el Mundial 2026, arribará al Rojo por un año con opción de compra.
Independiente continúa reforzándose para afrontar el segundo semestre y ya tiene asegurada una nueva incorporación. Se trata de Santiago Mele, arquero uruguayo de 28 años, que llegará procedente de Rayados de Monterrey a préstamo por doce meses y con una opción de compra.
El futbolista arribará al país entre este miércoles y jueves para realizarse la revisión médica y firmar su contrato con la institución de Avellaneda. En los últimos días, todo indicaba que su futuro estaría en Colo Colo de Chile, pero la aparición del Rojo modificó el escenario y terminó inclinando la balanza a favor del conjunto dirigido por Gustavo Quinteros.
Mele conoce el fútbol argentino luego de su paso por Unión de Santa Fe, donde disputó 58 partidos entre 2022 y mediados de 2023. Además, desarrolló gran parte de su carrera en el exterior, con experiencias en Turquía, Fénix y Plaza Colonia de Uruguay, Junior de Colombia y el propio Monterrey de México.
Independiente cerró a Santiago Mele: llega a préstamo desde Rayados de Monterrey
El experimentado arquero también integró el plantel de la selección uruguaya en el Mundial 2026. Sin embargo, no sumó minutos durante el certamen, ya que Fernando Muslera fue el titular elegido por Marcelo "Loco" Bielsa y, cuando el entrenador decidió realizar modificaciones, optó por Sergio Rochet.
En principio, Mele llega para competir directamente con Rodrigo Rey, una de las figuras de Independiente en las últimas temporadas. No obstante, el futuro del actual capitán genera cierta incertidumbre, ya que su contrato finaliza a fin de año y todavía no hay novedades sobre una posible renovación. De esta manera, Independiente suma una alternativa de jerarquía para un puesto clave y continúa armando un plantel competitivo con la mirada puesta en el Torneo Clausura 2026 y los desafíos que afrontará durante el segundo semestre.
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