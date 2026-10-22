Contenido sensible: un estudiante atacó con un hacha a una profesora en Malasia
La docente permanece hospitalizada tras la agresión. El menor fue detenido y posteriormente puesto en libertad bajo fianza.
Una mañana escolar terminó en un episodio de violencia en Kuching, ciudad del estado de Sarawak, en Malasia. Un estudiante de 16 años atacó con un hacha a una profesora, según informó este jueves la Policía. El adolescente grabó el ataque y lo compartió en redes sociales.
El incidente ocurrió este miércoles en el Tunku Putra-HELP International School, donde el adolescente cursa cuarto año de secundaria. El adolescente fue detenido y posteriormente puesto en libertad bajo fianza, indicó el comisionado interino de la Policía de Sarawak, Saifullizan Ishak.
Ishak señaló que las autoridades trabajan para determinar las circunstancias de la agresión. "La Policía está llevando a cabo una investigación exhaustiva para determinar la causa de los hechos y recabar pruebas", explicó.
¿Cómo ocurrió el ataque en el colegio de Malasia?
De acuerdo con el comisionado interino de la Policía de Sarawak, Saifullizan Ishak, los primeros reportes indican que el estudiante llevó petardos al centro educativo y presuntamente utilizó un hacha para herir a la docente. La víctima sufrió cortes en una mano, aunque la información difundida no precisa la gravedad de sus lesiones.
Según estas imágenes, incluidas algunas captadas por cámaras de seguridad del colegio, otro estudiante ayudó a la profesora a confiscar las armas del atacante en medio de un forcejeo dentro del salón de clases.
El caso también generó atención en redes sociales por versiones sobre una posible transmisión en directo del incidente. Sin embargo, las autoridades no han confirmado esos detalles y han pedido a la población que evite difundir especulaciones o información sin verificar.
Hasta ahora, la Policía no ha confirmado si el ataque fue retransmitido en directo, como aseguran algunos medios locales.
La profesora evoluciona favorablemente
La docente tuvo que recibir asistencia hospitalaria por las lesiones sufridas durante el ataque. Sin embargo, su estado no reviste gravedad y evoluciona favorablemente, según confirmó la dirección del centro educativo en declaraciones publicadas por The Borneo Post.
La dirección también confirmó que el adolescente ha dejado de figurar como alumno activo del centro. Las clases fueron suspendidas anticipadamente el miércoles y estaba previsto que se reanudaran este jueves 22 de octubre.
Los casos de violencia por el uso de armas dentro de las escuelas han aumentado este año en varios países del Sudeste Asiático, donde los gobiernos intentan actualizar normativas para frenar esta tendencia.
Un adolescente mató a varios profesores en una escuela de Tailandia en agosto, dos meses después de que otro alumno de una escuela de Filipinas asesinara a tres estudiantes de una escuela en la isla de Leyte.
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