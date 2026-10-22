Contenido sensible: un estudiante atacó con un hacha a una profesora en Malasia

El caso también generó atención en redes sociales por versiones sobre una posible transmisión en directo del incidente. Sin embargo, las autoridades no han confirmado esos detalles y han pedido a la población que evite difundir especulaciones o información sin verificar.

Hasta ahora, la Policía no ha confirmado si el ataque fue retransmitido en directo, como aseguran algunos medios locales.

La profesora evoluciona favorablemente

La docente tuvo que recibir asistencia hospitalaria por las lesiones sufridas durante el ataque. Sin embargo, su estado no reviste gravedad y evoluciona favorablemente, según confirmó la dirección del centro educativo en declaraciones publicadas por The Borneo Post.

La dirección también confirmó que el adolescente ha dejado de figurar como alumno activo del centro. Las clases fueron suspendidas anticipadamente el miércoles y estaba previsto que se reanudaran este jueves 22 de octubre.

Los casos de violencia por el uso de armas dentro de las escuelas han aumentado este año en varios países del Sudeste Asiático, donde los gobiernos intentan actualizar normativas para frenar esta tendencia.

Un adolescente mató a varios profesores en una escuela de Tailandia en agosto, dos meses después de que otro alumno de una escuela de Filipinas asesinara a tres estudiantes de una escuela en la isla de Leyte.