Otra vez una cruz cayó sobre un sacerdote: fue en Colombia y el cura sobrevivió al impacto
Tras la tragedia de Ecuador, donde un cura perdió la vida en un fatal episodio, se viralizó un caso similar, aunque, esta vez, el sacerdote sobrevivió.
Un nuevo video viral encendió las alarmas en las redes sociales tras registrar el impactante momento en que una pesada cruz de madera se desprendió y cayó directamente sobre la cabeza de un sacerdote mientras se encontraba en el altar de una iglesia en Colombia.
El hecho revive el estremecimiento causado días atrás por el trágico fallecimiento del padre Patricio Sánchez en Ecuador, quien perdió la vida en un accidente similar. Sin embargo, en esta oportunidad, la historia tuvo un desenlace afortunado: el sacerdote logró sobrevivir al impacto y únicamente sufrió un golpe leve en la cabeza.
Otra vez una cruz cayó sobre un sacerdote: fue en Colombia y el cura sobrevivió al impacto
En las imágenes grabadas dentro del templo, se observa cómo el religioso intentaba acomodar la estructura de la cruz sobre el sagrario cuando esta se desequilibró repentinamente. Pese a sus intentos por sostenerla, la pesada pieza cayó de frente impactando de lleno contra su cuerpo y cabeza.
A pesar de la rápida difusión de las imágenes en distintas plataformas, hasta el momento no se ha podido precisar el origen exacto ni la parroquia donde ocurrió el episodio.
Quién era Patricio Sánchez Molinari, el cura que murió aplastado por una cruz durante una misa en Ecuador
La muerte del sacerdote Patricio Alfredo Sánchez Molinari conmocionó a la comunidad religiosa de Guayaquil, Ecuador, luego de que una pesada cruz de madera se desprendiera de la pared y cayera sobre él mientras celebraba una misa transmitida en vivo por Facebook.
El párroco tenía 53 años, era oriundo de Cuenca y pertenecía a la Congregación del Santísimo Redentor, una comunidad religiosa fundada en 1732 por san Alfonso María de Ligorio. Al momento de su muerte, estaba a cargo de la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en Guayaquil.
Anteriormente, había desarrollado su labor pastoral durante varios años en la parroquia San Lorenzo de Vinces, ubicada en la provincia de Los Ríos.
Sánchez Molinari también utilizaba las redes sociales para transmitir celebraciones religiosas y compartir reflexiones con los fieles, una práctica que permitía que sus misas llegaran a personas que no podían asistir de manera presencial.
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