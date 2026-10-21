Otra vez una cruz cayó sobre un sacerdote: fue en Colombia y el cura sobrevivió al impacto.

El sacerdorte Patricio Alfredo Sánchez Molinari tenía 53 años y estaba al frente de la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de Guayaquil.

El párroco tenía 53 años, era oriundo de Cuenca y pertenecía a la Congregación del Santísimo Redentor, una comunidad religiosa fundada en 1732 por san Alfonso María de Ligorio. Al momento de su muerte, estaba a cargo de la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en Guayaquil.

Anteriormente, había desarrollado su labor pastoral durante varios años en la parroquia San Lorenzo de Vinces, ubicada en la provincia de Los Ríos.

Sánchez Molinari también utilizaba las redes sociales para transmitir celebraciones religiosas y compartir reflexiones con los fieles, una práctica que permitía que sus misas llegaran a personas que no podían asistir de manera presencial.