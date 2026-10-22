Empate técnico entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro, a cuatro días del balotaje: las últimas encuestas

Lula denunció interferencias a favor de Bolsonaro por parte de Meta.

Además, el equipo del actual mandatario denunció a la multinacional Meta (propietaria de Instagram, Facebook y Whatsapp) por supuestas irregularidades en el funcionamiento de las plataformas de la compañía durante la campaña electoral brasileña, para favorecer al candidato opositor.

La encuesta también midió la percepción sobre la administración de Lula. Según los datos, 47% desaprueba el gobierno y 46% lo aprueba, cifras que constituyen otro empate técnico dentro del margen de error.

La aprobación subió un punto respecto del sondeo del 14 de octubre, mientras que la desaprobación bajó de 48% a 47%. En ambas mediciones, el 7% de los consultados no respondió o dijo no saber. La encuesta previa a la primera vuelta había mostrado una desaprobación del 49%.

La aprobación del gobierno sigue siendo más alta en el Noreste, donde alcanza el 58%, frente al 33% de desaprobación. En el Sureste, la relación se invierte (42% de aprobación y 52% de desaprobación), al igual que en el Sur (39% y 54%) y en la zona combinada Centro-Oeste/Norte (42% y 51%).

Entre las mujeres, los indicadores se mantienen dentro del margen de error: 50% aprueba la gestión y 41% la desaprueba. Entre los hombres, la desaprobación cae del 56% al 53%, mientras que la aprobación sube del 38% al 41%.