Dos jubilados dejaron todo para vivir como nómades en España: "Subsistimos con dos pensiones"
Maribel y Vicente llevan 5 años en la ruta con su casa rodante y se mueven con un presupuesto de 2.300 dólares al mes, menos de lo que gastaban en su hogar.
Una pareja de jubilados de Mallorca dejó su hogar hace cinco años para emprender un tour por España a bordo de su casa rodante, que resultó ser la opción más económica, práctica y enriquecedora para vivir sin deudas.
Corría el año 2021 y la pandemia de coronavirus empezaba a amainar en Europa. Aún con el caos de la crisis sanitaria, Maribel y Vicente decidieron que era tiempo de ponerse en movimiento porque sus hijos ya habían crecido y ellos seguían pagando cuentas en una de las zonas más caras de España.
"Estábamos muy encerrados en Mallorca, sin poder salir, atados a familiares, y cuando tuvimos la posibilidad de desconectarnos de todo nos desconectamos y nos fuimos ya dispuestos a viajar", explicó la pareja en el canal de YouTube del español Arnau Serrado.
"Vivimos en una caravana autosuficiente, no dependemos de estar enchufados", aclaró Vicente, consciente de que su límite para moverse está marcado por el gasoil que consume su casa rodante de 10 metros cuadrados, y por la capacidad de adaptar sus planes a las vacaciones de sus nietos y las reuniones con otras familias itinerantes.
"Vivimos de dos pensiones normales y corrientes. Entonces, te ajustas a lo que tienes. Sabes que no tienes que pagar deudas y que puedes dedicar las dos pensiones íntegras a vivir", señaló la pareja.
"Dejamos de pagar 1000 euros, más o menos", explicaron acerca de su presupuesto actual, en el que se ahorraban los 350 euros de un auto 0 kilómetro y 50 euros del seguro porque "aquí no necesitas coche".
El matrimonio convino en que "100 euros de electricidad, otros tantos de gas, otros tantos de agua, todo esto va sumando", y de todo eso se deshicieron al salir a la ruta, porque "es mucho más económico vivir aquí que vivir en un piso".
La casa rodante está equipada con paneles solares para generar energía que alimenta una air fryer, una cafetera, una cámara de seguridad, dos televisores, una heladera y un freezer, pero para lavar ropa -y el vehículo- tienen que apelar a lavaderos especiales.
Con todo la pareja afirmó que su casa rodante "está bastante completa" y que seguirán su camino mientras su salud se los permita.
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