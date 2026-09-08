Dos jubilados dejaron todo para vivir como nómades en España: "Subsistimos con dos pensiones"

"Dejamos de pagar 1000 euros, más o menos", explicaron acerca de su presupuesto actual, en el que se ahorraban los 350 euros de un auto 0 kilómetro y 50 euros del seguro porque "aquí no necesitas coche".

El matrimonio convino en que "100 euros de electricidad, otros tantos de gas, otros tantos de agua, todo esto va sumando", y de todo eso se deshicieron al salir a la ruta, porque "es mucho más económico vivir aquí que vivir en un piso".

La casa rodante está equipada con paneles solares para generar energía que alimenta una air fryer, una cafetera, una cámara de seguridad, dos televisores, una heladera y un freezer, pero para lavar ropa -y el vehículo- tienen que apelar a lavaderos especiales.

Con todo la pareja afirmó que su casa rodante "está bastante completa" y que seguirán su camino mientras su salud se los permita.