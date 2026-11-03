Crisis en Francia: hay 51 escuelas tomadas en la previa a una huelga general por la suba del costo de vida
El Gobierno de Emmanuel Macron enfrenta una nueva prueba de gobernabilidad ante manifestaciones populares en todos los ámbitos, empezando por los educativos.
Las protestas de estudiantes en Francia arrancaron un nuevo capítulo esta semana con el bloqueo de al menos 51 de los 3700 liceos nacionales en el mismo día en que debían reanudarse las clases tras el receso otoñal.
La cifra fue publicada por el Ministerio de Educación de Francia y, según reprodujeron agencias de noticias, también hay alteraciones en el funcionamiento de 184 liceos, que son las escuelas nacionales.
Justamente el planteo tanto del cuerpo estudiantil y sus familias es la necesidad de mejorar el estado de las escuelas, de reducir del horario de clase y de aplacar el ausentismo docente.
Indefectiblemente el reclamo quedará sumergido en la huelga general del jueves que viene, que afectará a toda Francia y contará con la presencia de trabajadores del sector privado, funcionarios y jubilados.
A propósito de la convocatoria, la Union Étudiante indicó que hay actividades de protesta en "una de cada dos universidades", y que hasta la fecha hay 50 campus bloqueados por estudiantes en lo que calificaron como "buen calentamiento" para la huelga del jueves.
Por ejemplo, el alumnado de los secundarios logró afectar el funcionamiento de Parcoursup, la plataforma digital de orientación para el ingreso a la universidad ya que el Gobierno que encabeza Emmanuel Macron anunció este lunes la supresión para 2028.
Descontento generalizado en Francia
La huelga de este jueves fue convocada ante el descontento generalizado por el incremento en el costo de vida, pero el reclamo estudiantil va más allá de las facturas y tarifas de hoy: están preocupados por sus carreras de mañana.
Por ejemplo, la falta de vacantes en universidades nacionales significó que el 8,5% de los inscriptos para ingresar en septiembre de 2026 no pudieran hacerlo, lo que se traducen en 56.000 egresados del bachillerato cuyos futuros académicos quedaron en suspenso.
Hace un mes se registran tomas de escuelas en toda Francia y este lunes en el liceo Voltaire, ubicado en el distrito 11 de París, el bloqueo inició a las 6 de la mañana con tachos de basura y vallas en la entrada. Para las 9 había un centenar de manifestantes.
"Queríamos bloquear todas las entradas. Pero la policía nos pidió que dejáramos pasar a los alumnos de secundaria inferior (collégiens) y a los estudiantes de los cursos preparatorios", comentó Sasha, integrante de la toma.
"Voltaire en lucha: ¡dinero para la escuela pública!", se lee en una pancarta, mientras que desde el cuerpo docente apoyaron la protesta.
"Compartimos las mismas reivindicaciones que los alumnos. Si el gobierno hubiera respondido antes a sus demandas, no estaríamos en esta situación. No debería sorprendernos que los bloqueos se intensifiquen en los próximos días", advirtió Daniel, docente del establecimiento y miembro del sindicato FO.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario