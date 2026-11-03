Crisis en Francia: hay 51 escuelas tomadas en la previa a una huelga general por la suba del costo de vida

Por ejemplo, el alumnado de los secundarios logró afectar el funcionamiento de Parcoursup, la plataforma digital de orientación para el ingreso a la universidad ya que el Gobierno que encabeza Emmanuel Macron anunció este lunes la supresión para 2028.

Descontento generalizado en Francia

La huelga de este jueves fue convocada ante el descontento generalizado por el incremento en el costo de vida, pero el reclamo estudiantil va más allá de las facturas y tarifas de hoy: están preocupados por sus carreras de mañana.

Por ejemplo, la falta de vacantes en universidades nacionales significó que el 8,5% de los inscriptos para ingresar en septiembre de 2026 no pudieran hacerlo, lo que se traducen en 56.000 egresados del bachillerato cuyos futuros académicos quedaron en suspenso.

Hace un mes se registran tomas de escuelas en toda Francia y este lunes en el liceo Voltaire, ubicado en el distrito 11 de París, el bloqueo inició a las 6 de la mañana con tachos de basura y vallas en la entrada. Para las 9 había un centenar de manifestantes.

"Queríamos bloquear todas las entradas. Pero la policía nos pidió que dejáramos pasar a los alumnos de secundaria inferior (collégiens) y a los estudiantes de los cursos preparatorios", comentó Sasha, integrante de la toma.

"Voltaire en lucha: ¡dinero para la escuela pública!", se lee en una pancarta, mientras que desde el cuerpo docente apoyaron la protesta.

"Compartimos las mismas reivindicaciones que los alumnos. Si el gobierno hubiera respondido antes a sus demandas, no estaríamos en esta situación. No debería sorprendernos que los bloqueos se intensifiquen en los próximos días", advirtió Daniel, docente del establecimiento y miembro del sindicato FO.