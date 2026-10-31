Investigan si fue intencional el incendio de un edificio en Francia que dejó tres muertos

Tres cuerpos sin vida fueron encontrados entre los escombros de un edificio residencial ubicado en la ciudad de Clermont-Ferrand, en el centro de Francia, tras un devastador incendio que movilizó a los servicios de emergencia locales. La tragedia se confirmó durante las primeras horas de la jornada, mientras los equipos de rescate continuaban trabajando intensamente en el lugar de los hechos para dar con posibles sobrevivientes y esclarecer las circunstancias del trágico suceso.