Investigan si fue intencional el incendio de un edificio en Francia que dejó tres muertos
Hallaron tres cuerpos tras el derrumbe de la estructura en Clermont-Ferrand. Hay un joven detenido por el trágico hecho.
Tres cuerpos sin vida fueron encontrados entre los escombros de un edificio residencial ubicado en la ciudad de Clermont-Ferrand, en el centro de Francia, tras un devastador incendio que movilizó a los servicios de emergencia locales. La tragedia se confirmó durante las primeras horas de la jornada, mientras los equipos de rescate continuaban trabajando intensamente en el lugar de los hechos para dar con posibles sobrevivientes y esclarecer las circunstancias del trágico suceso.
Según informaron los voceros de los bomberos locales, un cuarto residente del inmueble continuaba desaparecido, por lo que las tareas de búsqueda y remoción de escombros se mantuvieron activas de forma ininterrumpida. El fuego provocado por las llamas generó daños estructurales de extrema gravedad, destruyendo por completo el techo del edificio y originando el derrumbe de la escalera principal y de varios niveles de la construcción.
Investigación penal y un sospechoso detenido
A raíz de los primeros peritajes realizados en la escena, la fiscalía de Clermont-Ferrand informó que los indicios iniciales recolectados por los investigadores apuntan a un "posible origen criminal del incendio". Esta hipótesis orientó de inmediato el rumbo de las pesquisas policiales, permitiendo identificar y arrestar a un joven de 21 años, quien quedó alojado bajo custodia policial mientras la justicia avanza en la recolección de pruebas.
Las tareas de inspección técnica en el lugar se demoraron debido a la extrema peligrosidad de la estructura afectada. El operativo de búsqueda principal no pudo comenzar hasta que los bomberos lograron enfriar por completo la zona y asegurar el perímetro, una vez que la situación general quedó bajo control definitivo.
Impacto y operativos de rescate
La magnitud del siniestro generó una profunda conmoción en la comunidad francesa, que sigue de cerca los avances de la causa judicial. Las autoridades locales detallaron que los peritos de criminalística trabajan con el objetivo de determinar con exactitud cómo se iniciaron las llamas y si existió intencionalidad directa en el hecho que enlutó a la ciudad.
Mientras tanto, los equipos de asistencia continúan brindando contención a los vecinos afectados y a los familiares de las víctimas fatales y del residente que aún permanece desaparecido, a la espera de nuevos peritajes que aporten claridad sobre el trágico episodio.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario