Violentas protestas sacuden Europa: movilizaciones masivas en varios países
Las principales ciudades de Francia, España, Italia y Albania fueron epicentros de las masivas protestas surgidas del profundo malestar social que se vive en territorio europeo.
Europa vivió este sábado una de las jornadas de protestas más violentas y masivas del año, con manifestaciones que derivaron en enfrentamientos, detenciones y operativos policiales extraordinarios en grandes ciudades de varios países.
Aunque los reclamos fueron diversos —desde el costo de vida hasta denuncias de corrupción y reformas previsionales— el denominador común fue la escalada de violencia por el creciente malestar social y la respuesta de las fuerzas de seguridad.
Aunque cada país enfrenta sus propios conflictos, la jornada dejó en evidencia un clima de malestar social extendido en el continente europeo, donde la inflación persistente, los ajustes presupuestarios, las tensiones políticas internas y el impacto de conflictos internacionales alimentan un escenario donde las protestas se vuelven cada vez más frecuentes, prometiendo continuar en los próximos días.
Francia: el epicentro de la tensión
En Francia se registró la movilización más numerosa. El Ministerio del Interior de ese país informó que 410.000 personas participaron de marchas en todo el país, con 110.000 manifestantes en París, donde se concentraron los incidentes más graves.
Grupos identificados por el gobierno como “ultraizquierdistas” protagonizaron choques con la policía, que respondió con un fuerte despliegue y realizó casi 1.000 detenciones. Hubo heridos entre agentes y manifestantes, y las autoridades anticiparon que el número de arrestos podría aumentar a medida que avancen las investigaciones.
Italia: disturbios en varias ciudades
Italia también vivió una jornada agitada. En Roma, Milán, Turín, Nápoles, Bolonia y Florencia se registraron incidentes con lanzamiento de botellas, piedras y petardos contra las fuerzas de seguridad.
Según se informó oficialmente, la policía italiana detuvo a 371 personas, entre ellas 110 menores, en el marco de operativos reforzados que incluyeron drones, carabineros y unidades militares en apoyo. Las autoridades señalaron que los disturbios se vinculan a reclamos estudiantiles, protestas contra el ajuste y movilizaciones de grupos antisistema.
España: marchas masivas y tensión en las calles
En España, la situación fue menos violenta pero igualmente significativa. En Madrid se movilizaron 25.000 personas en reclamo por reformas previsionales y el aumento del costo de vida. Si bien hubo momentos de tensión y forcejeos con la policía, no se registraron incidentes tan graves como los observados en Francia o Italia.
Fue en Barcelona donde los manifestantes se mostraron más agresivos, provocando destrozos en la vía pública y enfrentándose al imponente operativo policial desplegado en la princial ciudad catalana.
Albania: uno de los focos más críticos
La capital de Albania, Tirana, volvió a ser escenario de enfrentamientos y la represión policial, cuyos agentes lanzaron gases lacrimógenos para dispersar a manifestantes que intentaron ingresar a edificios públicos.
Desde mediados de octubre, las protestas contra el gobierno dejaron más de 300 heridos entre manifestantes y agentes, además de decenas de detenidos. Los reclamos se centran en denuncias de corrupción y exigencias de reformas políticas.
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