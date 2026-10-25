Violentas protestas sacuden Europa: movilizaciones masivas en varios países

Italia: disturbios en varias ciudades

Italia también vivió una jornada agitada. En Roma, Milán, Turín, Nápoles, Bolonia y Florencia se registraron incidentes con lanzamiento de botellas, piedras y petardos contra las fuerzas de seguridad.

Según se informó oficialmente, la policía italiana detuvo a 371 personas, entre ellas 110 menores, en el marco de operativos reforzados que incluyeron drones, carabineros y unidades militares en apoyo. Las autoridades señalaron que los disturbios se vinculan a reclamos estudiantiles, protestas contra el ajuste y movilizaciones de grupos antisistema.

España: marchas masivas y tensión en las calles

En España, la situación fue menos violenta pero igualmente significativa. En Madrid se movilizaron 25.000 personas en reclamo por reformas previsionales y el aumento del costo de vida. Si bien hubo momentos de tensión y forcejeos con la policía, no se registraron incidentes tan graves como los observados en Francia o Italia.

Fue en Barcelona donde los manifestantes se mostraron más agresivos, provocando destrozos en la vía pública y enfrentándose al imponente operativo policial desplegado en la princial ciudad catalana.

Albania: uno de los focos más críticos

La capital de Albania, Tirana, volvió a ser escenario de enfrentamientos y la represión policial, cuyos agentes lanzaron gases lacrimógenos para dispersar a manifestantes que intentaron ingresar a edificios públicos.

Desde mediados de octubre, las protestas contra el gobierno dejaron más de 300 heridos entre manifestantes y agentes, además de decenas de detenidos. Los reclamos se centran en denuncias de corrupción y exigencias de reformas políticas.