Francia: se agotó el gas pimienta ante el temor por una posible nueva ola de saqueos

En París, el toque de queda afectó a la plaza de la République y a la zona del barrio de Les Halles, entre las 23 del lunes y las 6 de etse martes. También se impusieron restricciones en Lyon, en Niza y en determinadas zonas de varias ciudades del norte, entre ellas Lille y Douai. "Las protestas, todos los cortejos, desfiles, concentraciones y reuniones reivindicativas en la vía pública están prohibidas, al igual que la circulación de las personas, así como su presencia en la vía pública", advirtió el prefecto del Ródano, Étienne Guyot.

Guyot había denunciado que estaban enfrentando una violencia de una "amplitud inédita" en Lyon donde los manifestantes incendiaron la oficina de turismo de la plaza Bellecour y vandalizaron numerosos comercios durante el último fin de semana.

A su vez el alcalde de Lyon, Grégory Doucet, diferenció a los manifestantes "pacíficos" de los "radicales mucho más violentos, agresivos, que han invadido el espacio público".

Por su parte el primer ministro, Sébastien Lecornu, pidió el lunes a los prefectos que pusieran en marcha estos toques de queda "localizados". Tras ello Lecornu celebró este martes en X el éxito la medida y consideró que "los toques de queda selectivos contribuyeron a la calma de esta noche".

Y adelantó: "Esta noche se decidirán nuevos toques de queda allí donde la situación lo requiera. Estas decisiones se tomarán sobre el terreno, por los prefectos, en coordinación con los alcaldes".

Más de 3 mil comercios fueron vandalizados durante el fin de semana. Tras los episodios de violencia callejera Lecornu reconoció errores en la gestión de la seguridad de las manifestaciones, y aseguró que "como en todas las operaciones difíciles, hay cosas que se logran y cosas que salen mal".

Lecornu anunció una nueva serie de reuniones de urgencia para este martes que se abrirá con un encuentro con los representantes de las "principales plataformas de redes sociales".

En tanto el ministro de Economía, Roland Lescure, prometió además "medidas de apoyo a los comerciantes y artesanos directamente afectados, para garantizarles una rápida reanudación de su actividad". En cuanto al ministro del Interior, Laurent Nuñez, reconoció el lunes que "obviamente, hay que ser mejores en la anticipación de la movilización tal y como se produce".

Las autoridades francesas informaron admás que varias personas fueron condenadas a penas de prisión o a horas de trabajos de interés general al término de las primeras comparecencias inmediatas, que se celebraron en París, Toulouse y Bobigny.