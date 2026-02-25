Cuba abatió a cuatro tripulantes de una embarcación civil de Estados Unidos en aguas territoriales
Un violento tiroteo en aguas cubanas dejó al menos cuatro muertos y seis heridos tras el ataque de una lancha estadounidense que no acató órdenes de alto.
Un dramático enfrentamiento armado en plena zona marítima de Villa Clara terminó con la vida de cuatro personas a bordo de una lancha con matrícula de Florida, Estados Unidos, luego de que las Tropas Guardafronteras de Cuba abrieran fuego al considerar que la embarcación representaba una amenaza.
Según el relato oficial, la lancha no detuvo su curso ante las señales de alto y abrió fuego contra la patrulla cubana, lo que desencadenó un intercambio que dejó además seis heridos y un comandante cubano lesionado.
El suceso ocurrió cerca de Cayo Falcones, y según el Ministerio del Interior de Cuba, la acción fue necesaria para proteger la soberanía del país y garantizar la seguridad en sus aguas territoriales. Hasta el momento, no se han difundido las identidades de las víctimas ni los motivos de quienes viajaban en la embarcación, mientras la investigación oficial sigue su curso.
El episodio se suma a la creciente preocupación por la seguridad marítima en el Caribe y podría complicar las relaciones bilaterales con Washington, que todavía no emitió un pronunciamiento formal sobre el hecho.
La situación mantiene en vilo a la comunidad internacional y abre un nuevo capítulo en la tensa relación entre ambos países, donde los incidentes en el mar han sido históricamente puntos críticos. Las autoridades cubanas defendieron la respuesta armada como legítima y proporcional, mientras analistas destacan que el episodio podría tener repercusiones diplomáticas inmediatas si se confirman detalles sobre la nacionalidad, identidad y propósito de los ocupantes de la lancha.
Por ahora, la investigación continúa y se espera que en las próximas horas se brinden más precisiones sobre este conflicto que ya genera alarma internacional, en medio de un contexto de seguridad delicado y vigilancia reforzada en las aguas del Caribe.
