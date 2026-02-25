Donald Trump se adjudicó el asesinato de El Mencho: "Derribamos al capo de uno de los cárteles más siniestros"

Trevilla Trejo confirmó además que existió cooperación con Estados Unidos, que, según indicó, se mantiene desde hace años y se fortaleció durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, particularmente con el Comando Norte. “Ha habido intercambio de información y de datos”, sostuvo.

En la misma línea, el diario The New York Timespublicó que la Central Intelligence Agency (CIA) habría aportado información considerada clave para localizar al capo. Según ese medio, la agencia utilizó una combinación de fuentes humanas, imágenes aéreas y comunicaciones interceptadas para contribuir al seguimiento.