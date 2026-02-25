Donald Trump se adjudicó el asesinato de El Mencho: "Derribamos al capo de uno de los cárteles más siniestros"
El presidente estadounidense insistió en que “grandes partes” de México están controladas por los carteles de la droga
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, adjudicó a su Administración el crédito por la caída del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, abatido en un operativo del Ejército mexicano el domingo.
“Hemos eliminado a uno de los más siniestros líderes de los carteles, como todos vieron ayer”, afirmó Trump durante su discurso del estado de la Unión de este martes en el Capitolio, en Washington, sin mencionar explícitamente al Mencho, además de que erró en la temporalidad del suceso, al decir que ocurrió “ayer” en vez del domingo.
"Por años grandes partes de nuestro territorio, incluyendo grandes partes de México, realmente muy grandes partes de México, han sido controladas por cárteles de la droga asesinos, por eso designé a estos carteles como organizaciones terroristas extranjeras y declaré el fentanilo ilícito como arma de destrucción masiva”, puntualizó Trump.
Según informó la Secretaría de la Defensa Nacional de México, Oseguera Cervantes murió cuando fuerzas federales intentaron capturarlo en la localidad de Tapalpa. De acuerdo con la reconstrucción oficial, el líder del CJNG intentó escapar junto a dos escoltas hacia una zona boscosa y se produjo un enfrentamiento armado en el que resultó mortalmente herido.
El titular de la cartera, Ricardo Trevilla Trejo, explicó que el operativo fue el resultado de un proceso de inteligencia de largo plazo que incluyó el seguimiento de la red de contactos del narcotraficante. Las autoridades detectaron movimientos vinculados a una de sus parejas que permitieron ubicarlo días antes del despliegue final.
Trevilla Trejo confirmó además que existió cooperación con Estados Unidos, que, según indicó, se mantiene desde hace años y se fortaleció durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, particularmente con el Comando Norte. “Ha habido intercambio de información y de datos”, sostuvo.
En la misma línea, el diario The New York Timespublicó que la Central Intelligence Agency (CIA) habría aportado información considerada clave para localizar al capo. Según ese medio, la agencia utilizó una combinación de fuentes humanas, imágenes aéreas y comunicaciones interceptadas para contribuir al seguimiento.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario