Turquía: un avión de combate se estrelló a minutos de despegar y el piloto murió
La aeronave de guerra se precipitó sobre una ruta cerca de la base de Balikesir, en el oeste Turquía, y el piloto no tuvo tiempo a eyectarse para salvar la vida. Las autoridades investigan las causas del trágico accidente.
Un avión de combate F-16 de la Fuerza Aérea de Turquía se estrelló este miércoles en una autopista minutos después de despegar de la base militar ubicada en las afueras de Balikesir, al oeste del país. El piloto, identificado como el mayor Ibrahim Bolat, no tuvo tiempo de activar el sistema de eyección y murió en el accidente.
Según informó el Ministerio de Defensa Nacional turco, el contacto con la aeronave se perdió a las 00.56, hora local, apenas minutos después del despegue en el 9º Comando de la Base Principal de Aviones en Balkesir.
Las autoridades desplegaron de inmediato un operativo de búsqueda y rescate. Poco después, confirmaron el hallazgo de los restos del avión y la muerte del piloto.
“Nuestro piloto murió. La causa del accidente se determinará tras las investigaciones del equipo de investigación de accidentes”, informó el Ministerio de Defensa Nacional turco.
Según se pudo ver en un video viral, la aeronave se estrelló cerca de un tramo de la autopista Estambul-Esmirna, sin provocar afortunadamente víctimas entre los automovilistas.
Las autoridades turcas iniciaron una investigación para determinar las causas del trágico accidente.
El F-16, el avión que compró recientemente el gobierno de Javier Milei, y fabricado por la empresa estadounidense Lockheed Martin, fue protagonista de otros accidentes similares en los últimos meses.
En enero pasado, un avión de ese mismo modelo perteneciente a la Fuerzas Aérea de Taiwán se estrelló en el mar durante una misión de rutina. En aquella oportunidad el piloto, que logró eyectarse, fue dado sin embargo por desaparecido tras largos días de infructuosa búsqueda.
En Polonia, otro F-16 cayó en agosto pasado mientras ensayaba para un espectáculo aéreo. En ese caso, el conductor también perdió la vida.
Además, en noviembre pasado, Turquía suspendió los vuelos de sus aviones de carga C-130 después de que uno de ellos se estrellara en Georgia, provocando la muerte de las 20 personas que iban a bordo.
