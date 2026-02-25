Turquía: un avión de combate se estrelló a minutos de despegar y el piloto murió

Las autoridades turcas iniciaron una investigación para determinar las causas del trágico accidente.

avion f-16

El F-16, el avión que compró recientemente el gobierno de Javier Milei, y fabricado por la empresa estadounidense Lockheed Martin, fue protagonista de otros accidentes similares en los últimos meses.

En enero pasado, un avión de ese mismo modelo perteneciente a la Fuerzas Aérea de Taiwán se estrelló en el mar durante una misión de rutina. En aquella oportunidad el piloto, que logró eyectarse, fue dado sin embargo por desaparecido tras largos días de infructuosa búsqueda.

En Polonia, otro F-16 cayó en agosto pasado mientras ensayaba para un espectáculo aéreo. En ese caso, el conductor también perdió la vida.

Además, en noviembre pasado, Turquía suspendió los vuelos de sus aviones de carga C-130 después de que uno de ellos se estrellara en Georgia, provocando la muerte de las 20 personas que iban a bordo.