Estados Unidos autorizó la venta de petróleo a Cuba, pero sólo para particulares y empresas privadas

Unas semanas más tarde, Estados Unidos amenazó con imponer más aranceles a los países que le vendan petróleo o combustibles a Cuba, lo que dejó en una situación completa a México, que proporciona el 44% de ese elemento a la isla.

El viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, deslizó a principios de febrero que La Habana pretende un diálogo "significativo" con Estados Unidos, que de ninguna manera incluiría un cambio de sistema de gobierno.

En principio, Washington se mostró satisfecho con ser el único capaz de vender petróleo a Cuba, y hasta el secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró que a los Estados Unidos "le encantaría ver" un cambio de régimen en la isla, aunque no necesariamente iniciaría acciones para lograrlo, informó la CNN.

Hasta ahora, el resultado de la jugada de Donald Trump en el Caribe se tradujo en la primera vez que Cuba acepta que el sector privado compre petróleo en más de 70 años de revolución.