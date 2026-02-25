Estados Unidos autorizó la venta de petróleo a Cuba, pero sólo para particulares y empresas privadas
En una nota del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos constan las condiciones de Washington DC para proveer de combustibles la isla.
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos emitió este miércoles una nota en la que se especifican las condiciones para que Cuba pueda comprar gas y petróleo: sólo podrán acceder a los combustibles aquellos compradores particulares o bien empresas del sector privado.
"El gas y otros productos petroleros exportados y reexportados a entidades o personas del sector privado cubano para uso personal pueden ser autorizados en virtud de la Excepción de Licencia SCP", señalaron en un comunicado oficial desde el Departamento del Tesoro estadounidense, a cargo de Scott Bessent.
Lo del "sector privado" podría ser entendido como una chicana para la administración de Miguel Díaz Canel, pero mientras tanto la población de Cuba lleva más de un mes sin poder acceder a combustibles como nafta o gas que antes eran adquiridos de países afines, como Venezuela.
El 3 de enero de este año el presidente Donald Trump ordenó la captura de su par de Venezuela, Nicolás Maduro, a quien las fuerzas armadas de los Estados Unidos retiraron de Caracas y trasladaron a Nueva York, donde sigue detenido en el marco de una causa por "narcoterrorismo".
A partir de la captura de Nicolás Maduro, Washington DC reanudó la diplomacia con Caracas, ahora con la vicepresidenta Delcy Rodríguez en calidad de mandataria, pero además dispuso el cese de la comercialización de petróleo de Venezuela al resto del mundo, incluido a Cuba.
Unas semanas más tarde, Estados Unidos amenazó con imponer más aranceles a los países que le vendan petróleo o combustibles a Cuba, lo que dejó en una situación completa a México, que proporciona el 44% de ese elemento a la isla.
El viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, deslizó a principios de febrero que La Habana pretende un diálogo "significativo" con Estados Unidos, que de ninguna manera incluiría un cambio de sistema de gobierno.
En principio, Washington se mostró satisfecho con ser el único capaz de vender petróleo a Cuba, y hasta el secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró que a los Estados Unidos "le encantaría ver" un cambio de régimen en la isla, aunque no necesariamente iniciaría acciones para lograrlo, informó la CNN.
Hasta ahora, el resultado de la jugada de Donald Trump en el Caribe se tradujo en la primera vez que Cuba acepta que el sector privado compre petróleo en más de 70 años de revolución.
