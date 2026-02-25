Pánico en un crucero en Brasil: el impactante video de los tripulantes que sufrieron la inclinación del barco
Ocurrió el pasado 18 de febrero, pero se volvió viral en las últimas horas. Las malas condiciones climáticas hicieron sentir el terror a quienes iban a bordo.
Un episodio de absoluta tensión se vivió recientemente en el crucero Costa Favolosa, que realizaba una ruta por el Océano Atlántico, cerca de las costas de Brasil. Lo ocurrido el pasado 18 de febrero, se volvió viral en las últimas horas gracias a los videos de los propios tripulantes que filmaron el momento en que el barco se vio atrapado en un temporal con vientos muy fuertes y un oleaje violento.
El fenómeno que causó el caos fue un ciclón extratropical que afectó el sur de Brasil y el Río de la Plata, generando ráfagas de viento que superaron los 100 km/h y un mar extremadamente picado. Esto provocó que el crucero experimentara una inclinación pronunciada hacia uno de sus lados, lo que desató el pánico a bordo.
Los videos compartidos por los turistas muestran escenas dignas de una película de catástrofe: en los restaurantes y buffets, los platos, copas y botellas salieron volando de las mesas y estantes, rompiéndose contra el suelo.
Además, el agua de las piscinas en las cubiertas superiores se desbordó como producto de la escora, creando pequeñas "cataratas" que bajaban por los pasillos y escaleras. Por ello, los pasajeros tenían que sostenerse de las barandas para no caerse debido al ángulo del barco.
Como es de imaginar, hubo momentos de mucha angustia. Muchos pasajeros se colocaron los chalecos salvavidas por cuenta propia antes de recibir instrucciones oficiales, temiendo que el barco pudiera volcar o sufrir una avería grave. Hubo llantos, gritos y personas rezando en las áreas comunes.
La respuesta de la empresa a lo ocurrido
Desde Costa Cruceros informaron que el barco activó todos los protocolos de seguridad y que, a pesar de lo espectacular de las imágenes, la estabilidad de la nave nunca estuvo en riesgo real de hundimiento.
Cabe señalar que no se reportaron heridos de gravedad, aunque sí algunas personas con contusiones menores por caídas o golpes con objetos.
Luego del mal momento, el crucero pudo continuar su itinerario una vez que las condiciones mejoraron, aunque el susto para los que estaban a bordo fue inolvidable.
