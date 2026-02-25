Pánico en un crucero en Brasil: el impactante video de los tripulantes que sufrieron la inclinación del barco

crucero brasil

La respuesta de la empresa a lo ocurrido

Desde Costa Cruceros informaron que el barco activó todos los protocolos de seguridad y que, a pesar de lo espectacular de las imágenes, la estabilidad de la nave nunca estuvo en riesgo real de hundimiento.

Cabe señalar que no se reportaron heridos de gravedad, aunque sí algunas personas con contusiones menores por caídas o golpes con objetos.

Luego del mal momento, el crucero pudo continuar su itinerario una vez que las condiciones mejoraron, aunque el susto para los que estaban a bordo fue inolvidable.