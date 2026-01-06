Cuba confirmó la identidad de los 32 soldados caídos en la captura de Nicolás Maduro
El gobierno de Miguel Díaz-Canel decretó dos días de duelo nacional tras difundir el listado de los agentes fallecidos durante la operación militar en Caracas.
El gobierno de Cuba confirmó las identidades de los 32 soldados fallecidos durante el operativo militar realizado por Estados Unidos en Venezuela que culminó con la captura del presidente Nicolás Maduro.
"Honor y gloria a los bravos combatientes cubanos que cayeron enfrentando a terroristas en uniforme imperial, que secuestraron y sacaron ilegalmente de su país al presidente de Venezuela y esposa, cuyas vidas ayudaban a proteger los nuestros por solicitud de esa hermana nación", escribió Miguel Díaz-Canel en su cuenta de X, tras decretar dos días de duelo nacional.
Y agregó: "Comparto dolor e indignación con nuestro pueblo y especialmente con los seres queridos de nuestros valerosos compañeros. Al abrazar a sus familiares y amigos, en esta hora infausta, reitero mi gran afecto, admiración y orgullo por ellos y su heroico comportamiento. #HonorYGloria"
Según el comunicado difundido por el gobierno cubano, los agentes "perdieron la vida en acciones combativas y tras férrea resistencia", mientras cumplían misiones en representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y del Ministerio del Interior, a solicitud de las autoridades venezolanas.
Incursión de Estados Unidos en Venezuela: quiénes eran los soldados cubanos fallecidos
Del total de víctimas, 20 pertenecían al Ministerio del Interior, entre ellos dos coroneles, un teniente coronel y varios oficiales superiores. Los 12 restantes integraban las Fuerzas Armadas Revolucionarias, con rangos que iban desde capitán hasta soldados retirados.
Entre los nombres destacados figuran los coroneles Humberto Alfonso Roca Sánchez (67) y Lázaro Evangelio Rodríguez Rodríguez (62), así como los mayores Rodney Izquierdo Valdés (51) e Ismael Terrero Ge (47). La lista completa incluye oficiales, suboficiales y soldados cuyas edades oscilaban entre los 26 y los 67 años.
EEUU retiró acusación a Maduro como jefe del "Cártel de los Soles" porque no existe tal organización
Una insólita resolución tuvo lugar en las últimas horas: el Departamento de Justicia de Estados Unidos retiró la acusación contra Nicolás Maduro como "jefe del Cártel de los Soles", dado que pudieron comprobar que "no existe tal organización criminal de esas características, que no tiene la organicidad ni la estructura piramidal que generalmente tienen los carteles, ni la forma operatoria que tienen los carteles", revelaron en "De Una" (C5N).
Dada esta desestimación por parte de la Justicia del país que conduce Donald Trump, "esto te genera un montón de interrogantes en contra, si se puede sostener entonces una acusación de narcoterrorismo", manifestó el periodista Gabriel Michi.
Si lo metiste de preso, justamente, diciendo que era el jefe del cartel de los soles, jefe de una organización criminal de estas características y esa organización criminal no existe, entonces, ¿qué vas a hacer en la acusación? Esta es la realidad, la verdad que es un escándalo, y esto no lo está diciendo ni la defensa de Maduro, ni el gobierno de Venezuela, lo está diciendo el propio Departamento de Justicia de Estados Unidos, que fue el que elaboró los cargos contra Maduro", sostuvo el especialista en temas internacionales.
"Ahora está diciendo el propio gobierno de Estados Unidos que esa organización como tal no existe, es más, no solamente dice que no existe, sino que es, en realidad, una terminología lunfarda que se usaba en Venezuela, y a partir de eso armaste una construcción de una acusación. Esto abre un camino en la defensa de Nicolás Maduro, en la estrategia, seguramente", agregó.
Los delitos contra Nicolás Maduro
- Narcoterrorismo.
- Conspiración para importar cocaína.
- Delitos con armamento militar y artefactos destructivos.
- Uso de la droga como "arma" contra Estados Unidos.
La gran pregunta es si esta desestimación por parte de la Justicia de Estados Unidos mantiene todos los cargos por los cuales Maduro está siendo juzgado.
