Caos en África por el miedo y la ira de la población ante la propagación sin freno del ébola
La República Democrática del Congo es el epicentro del brote mortal y donde se producen hechos de violencia en los centros médicos donde se trata a pacientes y se acumulan los fallecidos.
A causa de la propagación del virus del ébola está desatando el caos en África, particularmente en la República Democrática del Congo, donde decenas de jóvenes enfurecidos con las medidas gubernamentales irrumpieron en la noche del domingo en el Hospital General de Mongbwalu, obligando al personal médico a evacuar de inmediato a los afectados.
Además, en los alrededores del nosocomio que atiende a pacientes infectados con esa enfermedad se escucharon disparos de armas de fuego, presuntamente de quienes exigían que se les entregaran los cuerpos sin vida de familiares.
Richard Lokudu, director médico del centro de salud donde se concentran las víctimas, señaló a agencias internacionales que “el Hospital General de Mongbwalu está en alerta general”, advirtiendo que la situación todavía está en desarrollo.
La propia Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que los estrictos protocolos relacionados con el entierro de las víctimas sospechosas de ébola han son motivo de enojo entre la población; por ejemplo, se prohibieron los funerales con más de 50 personas y se impide que los allegados toquen el cuerpo, mientras soldados armados vigilan los entierros realizados por trabajadores de la salud.
Brote de ébola en el Congo
Hasta el momento hay más de 900 casos sospechosos de la cepa Bundibugyo del ébola en la República Democrática del Congo y 220 muertes sospechosas, informó este lunes el responsable de la OMS, Tedros Ghebreyesus.
El nuevo brote de la enfermedad mortal, que la OMS ha declarado una emergencia de salud pública de preocupación internacional, se está propagando más rápido de lo que los trabajadores de la salud pueden contenerlo, informó el organismo que depende de la ONU, que elevó su evaluación nacional de riesgo de alta a muy alta, con casos confirmados en países vecinos, como Uganda.
Además, los esfuerzos nacionales e internacionales están siendo obstaculizados por la desconfianza de la comunidad local hacia las autoridades externas, lo que está aumentando significativamente el riesgo de transmisión de la enfermedad.
En los últimos días, dos centros de tratamiento fueron incendiados en la región, que ha estado afectada por intensos combates; ataques que, según la OMS, están vinculados a campañas de desinformación que circulan en redes sociales.
El último de esos casos ocurrió la semana pasada cuando personas incendiaron un centro de tratamiento del ébola en Rwampara, localidad en el centro del brote en el Este congolés, porque no se les permitió recuperar el cuerpo de un lugareño, en el marco del miedo y de la ira que crecen ante una crisis sanitaria que los médicos y las organizaciones sanitarias no logran por contener.
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