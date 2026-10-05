De Pehuajó a Nueva Zelanda: la argentina que maneja un tambo de 1000 vacas y se volvió subcampeona de patín
Hace cuatro años, Manuela Maggio emigró junto a su marido en busca de nuevas oportunidades laborales, sin saber todo lo que le esperaría.
La trayectoria de Manuela Maggio une dos realidades opuestas pero complementarias: la rutina diaria de un tambo neozelandés que arranca a las cuatro de la mañana entre rodeos y pasturas, y el brillo de una pista de patinaje donde acaba de consagrarse con la medalla de plata nacional.
A sus 30 años, la joven logró combinar su desarrollo profesional en la lechería de precisión con el reencuentro de una pasión de la infancia a miles de kilómetros de su país.
Nacida en Pehuajó y con historia familiar ligada al campo en Trenque Lauquen y Lincoln, Maggio es técnica en producción agropecuaria egresada de la Sociedad Rural Argentina. Tras trabajar en el sector agropecuario local junto a su abuelo y en distintas empresas, en noviembre de 2022 tomó una decisión trascendental con su esposo, el ingeniero agrónomo Javier Rosso Alba: emigraron a Nueva Zelanda contratados para integrarse al sistema lechero pastoril de ese país.
El ascenso en el sector lácteo
De acuerdo a su testimonio brindado a La Nación, el recorrido laboral de la pareja en suelo neozelandés comenzó en las tareas iniciales como farm assistants. No obstante, el esfuerzo y la capacitación continua les permitieron ascender en menos de tres años hasta alcanzar la categoría de herd managers.
En la actualidad, se desempeñan en Willesden Farms, un establecimiento de 300 hectáreas ubicado en la región de Canterbury, a 45 minutos de Christchurch. Allí, en un esquema intensivo de pastoreo, lideran la gestión y el manejo de un rodeo compuesto por 1050 vacas en ordeñe.
Un podio nacional al ritmo del tango
En paralelo al trabajo rural, Maggio se reencontró con el patinaje artístico, disciplina que había practicado durante su juventud en la provincia de Buenos Aires. Tras solicitar que le enviaran sus patines profesionales desde Argentina, comenzó a entrenarse en sus días libres con la asistencia técnica remota de su entrenadora argentina y el apoyo presencial de una instructora local.
El esfuerzo dio sus frutos en el último Campeonato Nacional de Nueva Zelanda disputado en julio, donde la patinadora compitió en la categoría danza con una coreografía basada en el tango "Se dice de mí", interpretado por Tita Merello. La performance le valió el segundo puesto y la medalla de plata.
Afianzada en Willesden Farms y tras la consagración, Maggio ya proyecta sus próximos objetivos: sumar la disciplina de estilo libre a sus rutinas de competencia del año entrante, sin descuidar la gestión del tambo que encabeza junto a su marido.
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