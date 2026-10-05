De Pehuajó a Nueva Zelanda: la argentina que maneja un tambo de 1000 vacas y se volvió subcampeona de patín

Un podio nacional al ritmo del tango

En paralelo al trabajo rural, Maggio se reencontró con el patinaje artístico, disciplina que había practicado durante su juventud en la provincia de Buenos Aires. Tras solicitar que le enviaran sus patines profesionales desde Argentina, comenzó a entrenarse en sus días libres con la asistencia técnica remota de su entrenadora argentina y el apoyo presencial de una instructora local.

El esfuerzo dio sus frutos en el último Campeonato Nacional de Nueva Zelanda disputado en julio, donde la patinadora compitió en la categoría danza con una coreografía basada en el tango "Se dice de mí", interpretado por Tita Merello. La performance le valió el segundo puesto y la medalla de plata.

Afianzada en Willesden Farms y tras la consagración, Maggio ya proyecta sus próximos objetivos: sumar la disciplina de estilo libre a sus rutinas de competencia del año entrante, sin descuidar la gestión del tambo que encabeza junto a su marido.