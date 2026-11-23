Investigación estatal: el gobernador de Washington, Bob Ferguson, afirmó que el ICE está "completamente fuera de control" y adelantó que se investiga cómo ingresaron los agentes a la pasarela de embarque y si violaron la ley estatal que restringe el uso de coberturas faciales por parte de las fuerzas de seguridad. En la misma línea, la alcaldesa de Seattle, Katie Wilson, calificó las tácticas como "inaceptables y poco americanas".

Advertencias desde el Congreso: la senadora Patty Murray aseguró que Donald Trump deberá responder por el accionar del organismo cuando los demócratas asuman el control del Congreso el próximo 3 de enero ("Habrá rendición de cuentas"), mientras que el congresista Adam Smith denunció que la agencia "está operando como una fuerza paramilitar que representa una grave amenaza" y el fiscal general estatal, Nick Brown, repudió que efectivos encapuchados "hagan desaparecer a personas de la nada".