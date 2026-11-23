Escándalo en Estados Unidos: agentes encapuchados del ICE detuvieron con violencia a dos mexicanos en Seattle
Ocurrió en la pasarela de embarque de un vuelo de Alaska Airlines y provocó un repudio contra las tácticas migratorias de Donald Trump en Estados Unidos.
Un violento operativo llevado a cabo por agentes enmascarados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en el Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma desató una fuerte controversia política y social luego de que se viralizaran las imágenes en redes sociales.
El episodio tuvo lugar durante el embarque de un vuelo de Alaska Airlines con destino a Los Ángeles, donde efectivos vestidos de negro y sin identificación visible redujeron en el piso y retiraron por la fuerza a dos ciudadanos mexicanos, obligando a demorar la partida de la aeronave.
Cómo fue el operativo en la pasarela de embarque y la versión oficial
Según informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la intervención tenía como objetivo detener a Ricardo Larrondo Mendoza, un ciudadano mexicano acusado de haber permanecido en territorio estadounidense más tiempo del autorizado por su visado. Durante el procedimiento, en el que también fue reducida su hija, se produjeron fuertes escenas de tensión entre los pasajeros y los efectivos federales:
-
Una segunda detención por agresión: de acuerdo con el reporte oficial del DHS, otros viajeros intentaron intervenir durante el forcejeo y una mujer —identificada como Sofía Hernández Mejía, quien también habría excedido el plazo de su visa— arrojó café caliente contra los agentes, por lo que fue arrestada bajo cargos federales de agresión a un funcionario.
La advertencia del Gobierno y la postura de la aerolínea: el DHS advirtió que obstaculizar operativos migratorios constituye un delito federal que será perseguido "con todo el rigor de la ley", alegando un fuerte incremento en los ataques contra sus agentes. Por su parte, Alaska Airlines confirmó que no recibió aviso previo del procedimiento, calificó la situación como "angustiosa" para pasajeros y empleados, e inició una investigación interna.
IMPORTANTE: A qué hora llega el tormentón de hielo que bajará 14 grados en 24 horas la temperatura del AMBA
Fuerte repudio de dirigentes demócratas: "Operan como una fuerza paramilitar"
La difusión de los videos provocó una inmediata reacción de las autoridades del estado de Washington y de referentes del Partido Demócrata, quienes cuestionaron el accionar de la agencia federal bajo la gestión de Donald Trump:
-
Investigación estatal: el gobernador de Washington, Bob Ferguson, afirmó que el ICE está "completamente fuera de control" y adelantó que se investiga cómo ingresaron los agentes a la pasarela de embarque y si violaron la ley estatal que restringe el uso de coberturas faciales por parte de las fuerzas de seguridad. En la misma línea, la alcaldesa de Seattle, Katie Wilson, calificó las tácticas como "inaceptables y poco americanas".
Advertencias desde el Congreso: la senadora Patty Murray aseguró que Donald Trump deberá responder por el accionar del organismo cuando los demócratas asuman el control del Congreso el próximo 3 de enero ("Habrá rendición de cuentas"), mientras que el congresista Adam Smith denunció que la agencia "está operando como una fuerza paramilitar que representa una grave amenaza" y el fiscal general estatal, Nick Brown, repudió que efectivos encapuchados "hagan desaparecer a personas de la nada".
Un contexto de máxima tensión: el caso se suma a denuncias de organizaciones civiles sobre el hacinamiento en centros de procesamiento migratorio en Florida y a recientes disputas judiciales en California, donde el Departamento de Justicia logró bloquear leyes locales que exigían identificación visible y prohibían el uso de máscaras a los agentes federales.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario