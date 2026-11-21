Rugby: Inglaterra aplastó a Nueva Zelanda y sueña con la final del Nations Championship
La Rosa se impuso por 37-12 ante Nueva Zelanda en Twickenham, logró la mayor diferencia de su historia frente a los All Blacks.
Inglaterra dio una verdadera exhibición de rugby y consiguió uno de los triunfos más importantes de los últimos años. En Twickenham, el seleccionado dirigido por Steve Borthwick derrotó por 37-12 a los All Blacks, con una superioridad contundente que le permitió establecer un nuevo récord en el historial entre ambos equipos y mantener intactas sus aspiraciones de llegar a la final del Nations Championship.
La Rosa tuvo una actuación sobresaliente de principio a fin. Con una defensa asfixiante, intensidad física y una gran variedad de recursos ofensivos, logró neutralizar a uno de los seleccionados más poderosos del mundo. Nueva Zelanda, que venía de perder sorpresivamente ante Gales, volvió a sufrir una tarde para el olvido y prácticamente nunca pudo imponer sus condiciones.
El comienzo marcó el desarrollo del encuentro. Henry Slade abrió el marcador a los cinco minutos y, antes del descanso, Jack van Poortvliet y Ben Earl ampliaron la diferencia para establecer un contundente 19-0. Ethan de Groot consiguió descontar sobre el cierre de la primera mitad, pero el dominio inglés no estaba en discusión.
Apenas comenzó el complemento, Ollie Chessum apoyó el cuarto try y aseguró el punto bonus. Los All Blacks tuvieron una pequeña reacción con una conquista de Beauden Barrett, que celebró de esa manera su partido número 150 con la camiseta neozelandesa. Sin embargo, Seb Atkinson volvió a golpear para Inglaterra y Marcus Smith completó la cuenta con dos penales.
El 37-12 final representó la mayor victoria de Inglaterra por diferencia de puntos frente a Nueva Zelanda. Además, Ben Earl fue elegido como el mejor jugador del partido, después de una actuación determinante tanto en ataque como en defensa.
Inglaterra y la posibilidad de jugar la final del Nations Championship
El triunfo también tuvo un valor estratégico para La Rosa. Inglaterra aseguró el segundo puesto de la tabla del hemisferio norte, con 25 puntos, y ahora depende de otros resultados para conocer si podrá disputar la gran final del Nations Championship. Para conseguirlo necesita que Francia no derrote a Los Pumas con punto bonus en el encuentro que disputarán este sábado. Si se cumple ese escenario, el seleccionado inglés tendrá la oportunidad de jugar por el título el próximo fin de semana.
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