Inglaterra y la posibilidad de jugar la final del Nations Championship

El triunfo también tuvo un valor estratégico para La Rosa. Inglaterra aseguró el segundo puesto de la tabla del hemisferio norte, con 25 puntos, y ahora depende de otros resultados para conocer si podrá disputar la gran final del Nations Championship. Para conseguirlo necesita que Francia no derrote a Los Pumas con punto bonus en el encuentro que disputarán este sábado. Si se cumple ese escenario, el seleccionado inglés tendrá la oportunidad de jugar por el título el próximo fin de semana.