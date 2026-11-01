Un jet privado se estrelló contra una zona residencial de Florida y reportan nueve muertos
Una aeronave ejecutiva que había despegado desde Austin cayó en picada sobre un área urbana de West Palm Beach, generando una potente explosión.
Un gravísimo accidente aéreo conmocionó al estado de Florida este domingo, luego de que un jet privado Learjet 60 se estrellara de manera abrupta en una zona residencial del condado de Palm Beach.
La aeronave, que transportaba a nueve personas a bordo, sufrió un descenso en picada antes de impactar contra las inmediaciones de Military Trail, desatando una fuerte explosión y un incendio que movilizó a decenas de dotaciones de bomberos y equipos de emergencia.
De acuerdo con los reportes preliminares de las autoridades de transporte de Estados Unidos, los nueve ocupantes que viajaban en la aeronave perdieron la vida como consecuencia del impacto. El avión había despegado previamente desde Austin, Texas, y comenzó a perder altura de forma estrepitosa hasta desplomarse en un sector densamente poblado de Greenacres, cerca de West Palm Beach.
Operativo de seguridad y cortes totales
La potencia del impacto y la dispersión de restos encendieron la alarma inmediata entre los vecinos, quienes reportaron un estruendo ensordecedor seguido de cortes masivos en el suministro eléctrico del área afectada.
Como parte del operativo preventivo, la policía local dispuso el corte total del tránsito sobre la avenida Military Trail, entre Cresthaven Boulevard y 10th Avenue North, para facilitar las tareas de los peritos de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) y los equipos forenses que trabajan en el lugar del siniestro.
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