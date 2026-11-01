Un jet privado se estrelló contra una zona residencial de Florida y reportan nueve muertos

De acuerdo con los reportes preliminares de las autoridades de transporte de Estados Unidos, los nueve ocupantes que viajaban en la aeronave perdieron la vida como consecuencia del impacto. El avión había despegado previamente desde Austin, Texas, y comenzó a perder altura de forma estrepitosa hasta desplomarse en un sector densamente poblado de Greenacres, cerca de West Palm Beach.