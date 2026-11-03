Elecciones en Estados Unidos: cierre de urnas en Florida, Carolina del Norte y Pensilvania

En el Senado (100 escaños): los demócratas necesitan una ganancia neta de tan solo cuatro bancas para obtener la mayoría. Sin embargo, el desafío es complejo, ya que las contiendas más reñidas se libran en estados de tradición conservadora/republicana.

los demócratas necesitan una ganancia neta de tan solo cuatro bancas para obtener la mayoría. Sin embargo, el desafío es complejo, ya que las contiendas más reñidas se libran en estados de tradición conservadora/republicana. En la Cámara de Representantes (435 miembros): el partido opositor solo necesita sumar tres escaños para tomar el control, una situación que pone a la defensiva al oficialismo republicano, el cual ha gastado más del 88% de su inversión publicitaria en defender aquellos distritos donde Trump ganó en 2024.

Si los demócratas logran capturar el control de al menos una de las cámaras, el escenario político para los últimos dos años de Trump podría enfrentarse a constantes investigaciones, procesos de supervisión exhaustivos (con el foco en figuras como el secretario de Defensa, Pete Hegseth, o el empresario Elon Musk) e incluso potenciales juicios políticos de destitución.

Apatía económica y el rol del voto castigo en las eleciones en Estados Unidos

A pesar de que el presidente declaró recientemente que “la inflación está resuelta”, el clima en las urnas cuenta otra historia. Según los datos del boca de urna nacional (AP Voter Poll), la gran mayoría del electorado está descontento:

Alrededor de 8 de cada 10 votantes señalan que la inflación causó dificultades financieras “severas” o “moderadas” en sus hogares.

causó dificultades financieras “severas” o “moderadas” en sus hogares. Tres cuartas partes de los encuestados consideran que la economía “no está tan bien” o, directamente, está “mal”.

“no está tan bien” o, directamente, está “mal”. El aumento del costo de vida y la corrupción gubernamental fueron ubicados por la mitad de los electores como factores “cruciales” para decidir su voto al Congreso.

En ese sentido, desde el Partido Demócrata buscan capitalizar este descontento. Suzan DelBene, líder del brazo político demócrata, sentenció: "El pueblo estadounidense está enojado. Quiere cambio".

Por su parte, el oficialismo republicano apuesta a retener las principales gobernaciones del país (36 estados renuevan gobernador hoy) y a la contención de su base más dura, mientras Trump continúa denunciando a la oposición y asegurando que los resultados "van a ser mejores de lo que creen".