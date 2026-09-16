Gaza: al menos 20 muertos por el derrumbe de un edificio dañado por la guerra

"Seguimos escuchando voces entre los escombros, así que aún hay esperanza de encontrar gente", dijo Raed al-Dahshan, director de Defensa Civil en la Ciudad de Gaza.

Añadió que "la escasa disponibilidad de refugios obligó a los residentes a trasladarse a este edificio, creyendo que era seguro. Sin embargo, en un momento dado se derrumbó por completo, cayendo trágicamente sobre las personas mientras dormían".

El jefe de la oficina del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Gaza, Alessandro Mrakic, declaró a los periodistas presentes en el lugar que se creía que entre 70 y 100 personas estaban atrapadas bajo los escombros.

Los vecinos afirmaron que diez familias vivían en el edificio a pesar de las advertencias de que era inseguro.

“Advertimos del riesgo de otros derrumbes como este"

Según fuentes del equipo de rescate, se había avisado a los habitantes de que el edificio tenía peligro de derrumbe por varios factores: la amplia destrucción por las bombas israelíes, la afectación a su estructura por las detonaciones que Israel lleva a cabo en edificios cercanos dentro de zona de Gaza bajo su control, el cambio de temperaturas y el hecho de que no estaba contruido para alojar a cien personas.

"Advertimos del riesgo de que se produzcan otros derrumbes como este, ya que en la Franja de Gaza, en las zonas habitadas por la población, hay cerca de 2.000 edificios en estas condiciones, y todos ellos están llenos de ciudadanos", recordó el portavoz de la Defensa Civil, Mahmud Basal, en declaraciones a los medios junto al edificio colapsado.

"Esperamos que el mundo se dé cuenta de la gravedad de esta cuestión", añadió el funcionario, que recordó que las familias que habitaban en el edificio aún estando dañado lo hacían por falta de alternativas de viviendas y de espacios suficientes para establecer centros de acogida.

Los rescatistas indicaron que no tienen esperanza de encontrar a más supervivientes bajo los escombros, ya que desde hace horas no han conseguido escuchar voces.

foto, Los rescatistas tuvieron que cavar con sus propias manos antes de que la ONU y una agencia de ayuda egipcia trajeran maquinaria.

Refugios improvisados

Según la ONU, se estima que el 80% de todas las estructuras en Gaza han sido destruidas o dañadas durante la guerra entre Israel y Hamás.

Más de 1,9 millones de personas —alrededor del 90% de la población del territorio— han sido desplazadas, muchas de ellas en repetidas ocasiones, y 1,2 millones viven actualmente en tiendas de campaña o refugios improvisados.

La ONU ha advertido que la situación humanitaria en Gaza sigue siendo crítica a pesar del alto el fuego acordado el pasado octubre, ya que los ataques aéreos israelíes y otro tipo de ofensiva continúan afectando zonas pobladas, causando víctimas y daños materiales y provocando nuevos desplazamientos.

El martes, los ataques aéreos israelíes mataron al menos a cinco palestinos, entre ellos dos niños y un comandante de Hamás, según informaron funcionarios de salud.