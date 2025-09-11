Desapareció un argentino en Río de Janeiro: le vaciaron las cuentas y sospechan que lo secuestraron

Alejandro Ainsworth desaparecido rio de janeiro brasil

Una segunda solicitud de préstamo pudo ser cancelada gracias a que su familia advirtió sobre los movimientos sospechosos. Otro dato relevante es que el teléfono del argentino estuvo activo por última vez el lunes las 21, aunque por el momento no se pudo determinar en qué lugar.

A su vez, el lunes a las 7 de la mañana el hombre sacó una foto de una camioneta en un lugar desconocido, según indicaron sus propios hijos, que pudieron acceder a la imagen gracias a que quedó registrada en la nube. En la imagen en cuestión, sacada con el celular de Ainsworth, se ve una camioneta estacionada sobre un pastizal.

La foto resulta clave para los investigadores dado que puede aportar datos como la fecha, la hora y el lugar en el cual se tomó la imagen.

Por el momento el operativo de búsqueda e investigación se encuentra a cargo de la Policía de Turistas de Brasil. El consulado argentino en Río de Janeiro también dio aviso a las autoridades locales. Por otro lado, Hospitales públicos comunicaron que hasta el momento no recibieron a nadie con similares características.

