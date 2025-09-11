Desapareció un argentino en Río de Janeiro: le vaciaron las cuentas y sospechan que lo secuestraron
Alejandro Ainsworth, de 54 años, estaba de vacaciones en Copacabana y no hay novedades de su paradero desde el domingo a la noche.
Un argentino se encuentra desaparecido desde el domingo en Río de Janeiro, Brasil, donde había viajado por vacaciones. En los últimos días le vaciaron las cuentas bancarias y su familia sospecha que fue secuestrado.
Alejandro Ainsworth, de 54 años, viajó por vacaciones a las playas de Copacabana y su familia no tiene novedades de él desde hace cuatro días. La última vez que se lo vio a Alejandro fue el domingo, cuando una cámara de seguridad lo registró saliendo del lugar donde se hospedaba minutos antes de la medianoche.
Sin embargo, luego de ese momento comenzaron a registrarse sospechosos movimientos en su cuenta bancaria, como transferencias de dinero, solicitudes de préstamos y hasta cambios de las contraseñas.
Desapareció un turista argentino en Brasil
La familia de Alejandro se alertó cuando el lunes por la tarde recibieron una llamada desde el hospedaje informándoles que el hombre no había hecho el check-out y no lograban localizarlo. Según denunciaron sus hijos, que ya se encuentran en Río de Janeiro para impulsar la búsqueda de la policía, en la misma madrugada del lunes a Alejandro le sacaron US$3500 de la cuenta y pidieron un préstamo de $4.000.000.
Una segunda solicitud de préstamo pudo ser cancelada gracias a que su familia advirtió sobre los movimientos sospechosos. Otro dato relevante es que el teléfono del argentino estuvo activo por última vez el lunes las 21, aunque por el momento no se pudo determinar en qué lugar.
A su vez, el lunes a las 7 de la mañana el hombre sacó una foto de una camioneta en un lugar desconocido, según indicaron sus propios hijos, que pudieron acceder a la imagen gracias a que quedó registrada en la nube. En la imagen en cuestión, sacada con el celular de Ainsworth, se ve una camioneta estacionada sobre un pastizal.
La foto resulta clave para los investigadores dado que puede aportar datos como la fecha, la hora y el lugar en el cual se tomó la imagen.
Por el momento el operativo de búsqueda e investigación se encuentra a cargo de la Policía de Turistas de Brasil. El consulado argentino en Río de Janeiro también dio aviso a las autoridades locales. Por otro lado, Hospitales públicos comunicaron que hasta el momento no recibieron a nadie con similares características.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario