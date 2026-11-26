El telescopio espacial Hubble detectó una larga estela de escombros que surgieron de la colisión

Pero el cambio no se limitó a la órbita. Dimorphos también modificó su rotación y perdió la estabilidad que tenía antes de la intervención.

"Ahora es todo un caos, un descontrol total. Imagina un barril que tiras por las escaleras y el barril rueda y se mueve. Básicamente, eso es lo que Dimorphos está haciendo ahora mismo alrededor de Didymos", describió la científica según BBC.

Las consecuencias del choque

El asteroide antes y después, donde se ve el cráter dejado por el impacto de una nave espacial

La nave europea llegó para examinar de cerca el sistema y aportar datos que permitan comprender con mayor precisión qué ocurrió. Durante los próximos seis meses, la misión tomará imágenes de ambos asteroides y analizará sus características físicas.

Las fotos de Didymos también mostraron un paisaje irregular, con grandes rocas dispersas sobre su superficie. "La gravedad en la superficie de Didymos es unas 40.000 veces menor que la gravedad en la Tierra", señaló Naomi Murdoch, integrante del equipo de Hera.

La misión ha enviado nuevas imágenes del Dimorphos más pequeño orbitando alrededor de Didymos

Las imágenes también permiten distinguir objetos de unos tres metros de tamaño y algunos alcanzan los 10 metros.

Uno de los objetivos centrales de la misión es determinar cuánto pesa Dimorphos y medir con precisión las características que condicionaron el resultado de la colisión. Esos datos permitirán calcular qué tipo de nave, con qué velocidad y en qué momento debería impactar contra otro asteroide para modificar su recorrido.

"Podríamos medir sus propiedades y decir: necesitamos esta masa de nave espacial, viajando a esta velocidad, en tanto tiempo, para desviarla lo suficiente como para que no impacte contra la Tierra", explicó Simon Green, científico planetario del equipo.