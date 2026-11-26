Descubren un cráter enorme en el asteroide elegido para probar la defensa de la Tierra
Se conocieron los resultados del ensayo llevado a cabo por la NASA para probar si podía desviar un asteroide y evitar su colisión con la Tierra.
A cuatro años de que la NASA golpeara deliberadamente el asteroide Dimorphos para comprobar si era posible desviar su trayectoria y así evitar un posible impacto contra la Tierra, se conocieron los resultados de la prueba. Imágenes tomadas por la misión Hera de la Agencia Espacial Europea (ESA) permitieron dimensionar los daños y dieron cuenta de un enorme cráter.
"El cráter es casi tan grande como el propio cuerpo celeste, lo cual es realmente espectacular", dijo la doctora Sabina Raducan, científica planetaria que integra el equipo de Hera.
El impacto fue provocado por la nave DART en 2022, cuando chocó contra Dimorphos a unos 22.000 kilómetros por hora. Aunque el asteroide no representaba un peligro para la Tierra, el experimento permitió comprobar que una intervención de este tipo puede modificar el movimiento de un objeto en el espacio.
Qué cambió en el asteroide tras el impacto de la NASA
Dimorphos forma parte de un sistema de dos asteroides: gira alrededor de Didymos, una roca espacial de aproximadamente 730 metros de ancho. Antes de la prueba, el cuerpo más pequeño completaba una vuelta alrededor de su compañero en 11 horas y 55 minutos. Después de la colisión, ese período se acortó unos 33 minutos.
La fuerza del choque también expulsó una enorme cantidad de material. La nube de escombros se extendió a lo largo de unos 10.000 kilómetros y pudo ser observada desde telescopios terrestres y espaciales.
Pero el cambio no se limitó a la órbita. Dimorphos también modificó su rotación y perdió la estabilidad que tenía antes de la intervención.
"Ahora es todo un caos, un descontrol total. Imagina un barril que tiras por las escaleras y el barril rueda y se mueve. Básicamente, eso es lo que Dimorphos está haciendo ahora mismo alrededor de Didymos", describió la científica según BBC.
Las consecuencias del choque
La nave europea llegó para examinar de cerca el sistema y aportar datos que permitan comprender con mayor precisión qué ocurrió. Durante los próximos seis meses, la misión tomará imágenes de ambos asteroides y analizará sus características físicas.
Las fotos de Didymos también mostraron un paisaje irregular, con grandes rocas dispersas sobre su superficie. "La gravedad en la superficie de Didymos es unas 40.000 veces menor que la gravedad en la Tierra", señaló Naomi Murdoch, integrante del equipo de Hera.
Las imágenes también permiten distinguir objetos de unos tres metros de tamaño y algunos alcanzan los 10 metros.
Uno de los objetivos centrales de la misión es determinar cuánto pesa Dimorphos y medir con precisión las características que condicionaron el resultado de la colisión. Esos datos permitirán calcular qué tipo de nave, con qué velocidad y en qué momento debería impactar contra otro asteroide para modificar su recorrido.
"Podríamos medir sus propiedades y decir: necesitamos esta masa de nave espacial, viajando a esta velocidad, en tanto tiempo, para desviarla lo suficiente como para que no impacte contra la Tierra", explicó Simon Green, científico planetario del equipo.
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