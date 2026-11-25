Qué normas rigen en Argentina para estos dispositivos

En el plano local, la Resolución 313/2025 del Ministerio de Economía actualizó los requisitos técnicos de calidad y seguridad para juguetes fabricados o importados, a pesar de la crisis que atraviesa el sector juguetero, aunque no regula en particular las conversaciones de inteligencia artificial con menores; en cambio, se aplican marcos como la Ley de Defensa del Consumidor (24.240), la Ley de Protección de Datos Personales (25.326) y la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (26.061), junto con un proyecto presentado en Diputados sobre entornos digitales seguros.