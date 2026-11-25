Nueva York prohibió los juguetes con IA que hablan con chicos: cuál es la legislación en Argentina
La ley regirá desde febrero de 2027 por cinco años tras alertas por privacidad y contenidos, mientras en el país no hay una norma específica.
El estado de Nueva York promulgó una prohibición de cinco años para fabricar, distribuir y vender juguetes con inteligencia artificial conversacional destinados a menores. La medida no impactará directamente en las compras navideñas ya que entrará en vigor en febrero de 2027, pero reavivó las discusiones sobre los riesgos de estos dispositivos para los chicos y sobre cómo se aborda el tema en Argentina.
Mientras en el estado estadounidense la decisión se apoya en evaluaciones sobre contenidos inapropiados, privacidad y vínculo afectivo, en Argentina rigen normas generales de seguridad de juguetes, datos personales y protección infantil, pero aún no existe una prohibición específica equivalente.
Por qué Nueva York prohibió los juguetes con inteligencia artificial
A diferencia de los juguetes con frases fijas, los modelos con inteligencia artificial generativa y conexión a internet pueden mantener diálogos abiertos, responder en tiempo real y simular emociones, lo que motivó advertencias sobre eventuales respuestas sexuales explícitas, indicaciones riesgosas y dependencia emocional en menores.
La ley promulgada en Nueva York apunta a productos dirigidos a chicos de hasta 12 años, contempla sanciones de hasta 15.000 dólares diarios por incumplimiento y abre un período de cinco años para analizar los efectos de esta tecnología en la infancia.
Qué normas rigen en Argentina para estos dispositivos
En el plano local, la Resolución 313/2025 del Ministerio de Economía actualizó los requisitos técnicos de calidad y seguridad para juguetes fabricados o importados, a pesar de la crisis que atraviesa el sector juguetero, aunque no regula en particular las conversaciones de inteligencia artificial con menores; en cambio, se aplican marcos como la Ley de Defensa del Consumidor (24.240), la Ley de Protección de Datos Personales (25.326) y la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (26.061), junto con un proyecto presentado en Diputados sobre entornos digitales seguros.
Ante la falta de reglas puntuales sobre estos dispositivos, especialistas y organizaciones sugieren revisar políticas de privacidad, verificar la posibilidad de apagar micrófonos y utilizar controles parentales antes de comprarlos.
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