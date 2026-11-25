De acuerdo con la información difundida por Univision, la situación procesal de Baccega dio un paso clave el martes, cuando un juez le concedió el beneficio de la excarcelación bajo fianza. Aunque el dinero exigido por la Justicia ya fue abonado, todavía resta que las autoridades administrativas completen el trámite para autorizar su salida efectiva.

Sin una fecha ni horario confirmados para ese egreso, la expectativa de Romanello y de su entorno está puesta en que la liberación de Baccega se concrete en las próximas horas.