Liberaron a uno de los acróbatas cordobeses detenidos por el ICE: cómo sigue la situación de su pareja
Gustavo Romanello fue liberado bajo fianza tras pasar 18 días en un centro de detención migratoria de Estados Unidos. ¿Qué pasó con Agustín Baccega?
Luego de permanecer 18 días bajo custodia migratoria en Estados Unidos, el acróbata cordobés Gustavo Romanello, de 34 años, recuperó su libertad este miércoles tras abandonar el Centro de Detención de Florence, en Arizona, donde había sido alojado luego de su arresto por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
El momento de su salida fue registrado por la cadena Univision, cuyas imágenes mostraron el traslado de Romanello hacia una iglesia en la ciudad de Glendale. En ese lugar lo aguardaban amigos y allegados, con quienes protagonizó un emotivo reencuentro antes de brindar su primer testimonio sobre lo vivido en las últimas semanas.
El testimonio de Gustavo Romanello tras ser capturado por el ICE en Estados Unidos
Visiblemente afectado por el desgaste físico y emocional de la detención, el artista argentino calificó los días bajo custodia como una experiencia traumática. “Estoy cansado, agotado. Fue una pesadilla. Desde el primer día pensé que era un sueño, pero me despertaba al día siguiente y seguía ahí, encerrado”, relató en diálogo con Univision.
Asimismo, cuestionó con dureza el ambiente y el trato dentro del establecimiento migratorio en Arizona: “Las condiciones fueron malas y la gente horrible. Algo que no me esperé en mi vida y no se lo deseo a nadie”, sostuvo al describir su paso por el centro de detención.
La situación de Agustín Baccega
Mientras Romanello intenta reponerse tras recuperar la libertad, la atención sigue puesta en el caso de su esposo, Agustín Baccega, quien continúa alojado en el Centro de Detención de Eloy, también en Arizona.
De acuerdo con la información difundida por Univision, la situación procesal de Baccega dio un paso clave el martes, cuando un juez le concedió el beneficio de la excarcelación bajo fianza. Aunque el dinero exigido por la Justicia ya fue abonado, todavía resta que las autoridades administrativas completen el trámite para autorizar su salida efectiva.
Sin una fecha ni horario confirmados para ese egreso, la expectativa de Romanello y de su entorno está puesta en que la liberación de Baccega se concrete en las próximas horas.
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