A los pocos segundos, una de las personas que descendían junto al paracaídas se desprende y cae de manera abrupta en picada hacia el mar, impactando contra la superficie del agua ante la mirada de quienes filmaban desde la orilla.

En el material difundido se señala a la víctima como el guía o instructor de parasailing, mientras que la otra persona continúa colgada del arnés bajo el paracaídas mientras la embarcación se desplaza por el sector.