Conmoción en Egipto: al menos 30 muertos tras el incendio de un camión cisterna en una autopista de El Cairo
El vehículo de carga se prendió fuego mientras circulaba por una vía rápida en El Cairo. Las autoridades locales no descartan que la cifra de víctimas aumente.
Una grave tragedia vial sacudió este miércoles a la capital de Egipto luego de que un camión cisterna se incendiara en plena autopista, provocando la muerte de al menos 30 personas. El siniestro generó un caos vehicular de magnitud y obligó al despliegue inmediato de los servicios de emergencia.
De acuerdo con los primeros reportes oficiales, el fuego se desató de manera repentina en el vehículo de transporte pesado, lo que dio lugar a un escenario crítico para quienes circulaban por el corredor vial en ese momento. Dotaciones de bomberos y ambulancias trabajaron intensamente en el lugar para sofocar las llamas, asistir a los heridos y asegurar el perímetro ante el riesgo de nuevas explosiones.
Por el momento, la circulación en el tramo afectado permanece interrumpida mientras los peritos y las autoridades locales realizan las tareas de remoción y buscan determinar las causas exactas que originaron el incendio. Asimismo, se aguarda un nuevo parte oficial que precise el estado de los heridos y confirme si hay más víctimas fatales.
Tragedia en Tailandia: murió un instructor de paracaidismo tras caer de 60 metros de altura
Un instructor de paracaidismo náutico falleció en Tailandia luego de precipitarse al mar desde una altura estimada en unos 60 metros durante un vuelo recreativo que realizaba junto a un turista. El hecho ocurrió frente a una playa concurrida y quedó grabado en video por personas que se encontraban en el lugar.
En la grabación, que circula y conmociona a los internautas en redes sociales, se observa inicialmente a una vela de parasailing a rayas rojas y blancas suspendida en el aire sobre el agua, con una lancha motora por debajo en la zona costera.
A los pocos segundos, una de las personas que descendían junto al paracaídas se desprende y cae de manera abrupta en picada hacia el mar, impactando contra la superficie del agua ante la mirada de quienes filmaban desde la orilla.
En el material difundido se señala a la víctima como el guía o instructor de parasailing, mientras que la otra persona continúa colgada del arnés bajo el paracaídas mientras la embarcación se desplaza por el sector.
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